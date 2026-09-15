Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ευρώπη

Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει ορισμένες παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκούς πελάτες, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για τα τέλη Σ...



Εκτός λειτουργίας η βασική εξαγωγική οδός



Η φόρτωση πετρελαίου στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα έχει επί του παρόντος σταματήσει.



Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι έπληξαν τον αγωγό Ανατολής–Δύσης, μέσω του οποίου μεταφέρεται αργό πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα.





Ο συγκεκριμένος αγωγός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να παρακάμπτει τα ουσιαστικά αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ και να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο προς τις δυτικές εξαγωγικές οδούς.



Μετά τις επιθέσεις στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνας, ο αγωγός τέθηκε εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας.



Το Γιανμπού θεωρείται το σημαντικότερο πετρελαϊκό λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και έχει αναδειχθεί σε κομβική εξαγωγική δίοδο για το σαουδαραβικό αργό. Τις επιθέσεις στις εν λόγω πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αποτρέπει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στην περιοχή.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, οι εργασίες επισκευής στον αγωγό μπορεί να διαρκέσουν από τρεις έως πέντε εβδομάδες, ενώ ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η διακοπή μπορεί να κρατήσει ακόμη περισσότερο.



Σημαντική άνοδος στις τιμές του πετρελαίου



Οι εξελίξεις ωθούν ακόμη υψηλότερα τις διεθνείς τιμές του αργού.



Το Brent Βόρειας Θάλασσας, για παράδοση τον Νοέμβριο, ενισχυόταν το απόγευμα κατά 1,7%, στα 107,44 δολάρια το βαρέλι.



Πρόσθετη ανησυχία προκαλούν και πληροφορίες από τη Λιβύη σχετικά με το κλείσιμο του πετρελαϊκού κοιτάσματος Al-Tahar.



Αιτία είναι η αναγκαστική διακοπή λειτουργίας του αγωγού Hamada-Zawiya, σύμφωνα με ανακοίνωση της National Oil Corporation στο Facebook.



Η Λιβύη εξάγει μεγάλο μέρος του αργού πετρελαίου της προς την Ευρώπη.

Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει ορισμένες παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκούς πελάτες, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που γνωρίζουν το θέμα.Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο προχώρησε στην κίνηση αυτή μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής-Δύσης, έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης.Παράλληλα, το εμπόριο επιβαρύνεται από τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και από τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει.