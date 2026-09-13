Πύργος: 26χρονος χτύπησε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της – Είχε συνεργό τον φίλο του

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδια καταγγέλθηκε στην Ηλεία. Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/9) στον Πύργο, με θύματα μια 36χ...

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδια καταγγέλθηκε στην Ηλεία. Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/9) στον Πύργο, με θύματα μια 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν, δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικο φίλο του.Πήγαν με κουκούλες και ρόπαλα έξω από το σπίτι της 36χρονηςΣύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, ο 26χρονος με τον φίλο του μετέβησαν έξω από το σπίτι της 36χρονης με κουκούλες και κρατώντας ρόπαλα και προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητό της. Μόλις η κοπέλα βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της για να δει τι συμβαίνει, δέχθηκαν απανωτά χτυπήματα με συνέπεια η 36χρονη να υποστεί κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο πατέρας της, ωστόσο, κατάφερε να αποσπάσει την κουκούλα από το πρόσωπο του 26χρονου, και να τον αναγνωρίσει.Χτύπησαν και τράπηκαν σε φυγή…Σύμφωνα με το ilialive.gr ., οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ η 36χρονη και ο πατέρας της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πύργου, όπου νοσηλεύονται υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, φοβούμενοι νέα επίθεση από τους δράστες. Οι αρχές αναζητούν τον 26χρονο και τον 25χρονο υπό το πρίσμα της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.