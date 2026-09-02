Αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού... Αντίστροφη μέτρηση για την 2η φρεγάτα FDI Belharra ΝΕΑΡΧΟΣ F-602

Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ένταξη της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας FDI Belharra, του «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602, στον ελληνικό Στόλο έχει φ...





Παράλληλα, η τρίτη φεγάτα του προγράμματος, ο «ΦΟΡΜΙΩΝ», συνεχίζει τις δικές της δοκιμές ανοιχτά της θάλασσας, με τον χρόνο άφιξής της να προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2027, με πιθανότερο το διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου.



Νέα εποχή για το ΠΝ



Η παραλαβή ενός τέτοιου πλοίου δεν αποτελεί απλώς μια προσθήκη ποσοτικού χαρακτήρα στο δυναμικό του Στόλου, αλλά μια ριζική ποιοτική αναβάθμιση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Με εκτόπισμα που αγγίζει τους 4.500 τόνους, μήκος περίπου 122 μέτρα και δυνατότητα ανάπτυξης μέγιστης ταχύτητας 27 κόμβων, η FDI Belharra έχει το πλεονέκτημα κυριαρχίας στο σύγχρονο ψηφιακό πεδίο μάχης.



Το ψηφιακό ραντάρ Sea Fire, το ισχυρότερο που τοποθετείται σήμερα σε ευρωπαϊκό πολεμικό πλοίο, προσδίδει δυνατότητες ανίχνευσης εκατοντάδων στόχων ταυτόχρονα σε τεράστιες αποστάσεις, καλύπτοντας πλήρως όχι μόνο το Αιγαίο αλλά και τα βάθη της Ανατολικής Μεσογείου. Σε συνδυασμό με τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, οι οποίοι παρέχουν περιοχή αντιαεροπορικής προστασίας πολλαπλών επιπέδων, το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά για πρώτη φορά την ικανότητα «area denial» – δηλαδή την απαγόρευση περιοχής σε εχθρικά αεροσκάφη και βλήματα μεγάλου βεληνεκούς. Ουσιαστικά, κάθε μαχητικό ή ιπτάμενο μέσο που απογειώνεται από τα απέναντι παράλια θα βρίσκεται διαρκώς υπό την απειλή ενός αόρατου, πολυεπίπεδου πλέγματος αντιαεροπορικής άμυνας.



Επί δεκαετίες, η Τουρκία επένδυε συστηματικά στη δημιουργία ενός ναυτικού δόγματος βασισμένου στον πολλαπλασιασμό των συμβατικών μονάδων και στην ανάπτυξη ασύμμετρων απειλών. Η είσοδος των φρεγάτων Belharra στο οπλοστάσιο του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού γκρεμίζει αυτό το αφήγημα και δημιουργεί ένα χαώδες τεχνολογικό χάσμα υπέρ της Ελλάδας.



Η δυνατότητα δικτυοκεντρικής ολοκλήρωσης, η κορυφαία ανθυποβρυχιακή ικανότητα με το κορυφαίο σόναρ CAPTAS-4 και οι προηγμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου καθιστούν τις φρεγάτες αυτές απόρθητα φρούρια. Στην πράξη, η Ανατολική Μεσόγειος παύει να είναι μια περιοχή όπου η Άγκυρα μπορεί να επιβάλλει τετελεσμένα μέσω της ποσοτικής της υπεροχής. Ένα και μόνο πλοίο αυτού του τύπου, τοποθετημένο στρατηγικά, μπορεί να ελέγξει τον εναέριο και θαλάσσιο χώρο σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων.



Η αντίστροφη μέτρηση για τον «Νέαρχο» δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο καλεντάρι του υπουργείου Άμυνας. Είναι το επόμενο μεγάλο βήμα σε μια στρατηγική εθνικής θωράκισης που μετατρέπει το Πολεμικό Ναυτικό σε έναν περιφερειακό παράγοντα ισχύος, ικανό να προβάλει αποτροπή από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι την καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου, επαναπροσδιορίζοντας τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς στην ευρύτερη περιοχή.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ένταξη της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας FDI Belharra, του «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602, στον ελληνικό Στόλο έχει φτάσει στην τελική της ευθεία, σηματοδοτώντας μια νέα κομβική εποχή για την αποτρεπτική ισχύ της πατρίδας μας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.Του Χρήστου Μαζανίτη - enikos.grΣτα ναυπηγεία στη Λοριάν της Γαλλίας, οι ρυθμοί είναι πυρετώδεις. Η μεγάλη ώρα για το Πολεμικό Ναυτικό πλησιάζει με ταχείς ρυθμούς, καθώς οι τελευταίες λεπτομέρειες των δοκιμών εν πλω ολοκληρώνονται με απόλυτη επιτυχία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επιβεβαιώνονται από τα αρμόδια επιτελεία, η ημερομηνία για την επίσημη τελετή παράδοσης της δεύτερης φρεγάτας FDI HN, του υπερσύγχρονου «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602, φαίνεται να είναι το διάστημα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, με την 30η Οκτωβρίου να προκρίνεται ως πιο πιθανή.Το ελληνικό πλήρωμα βρίσκεται ήδη επί γαλλικού εδάφους εδώ και καιρό, πραγματοποιώντας την τελική φάση της σκληρής και απαιτητικής εκπαίδευσης στα υπερσύγχρονα συστήματα του πλοίου. Η έλευση του «Νεάρχου» έρχεται να προστεθεί στην ήδη ενταγμένη «ΚΙΜΩΝ», δημιουργώντας έναν πυρήνα ναυτικής ισχύος που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.