Ηγουμενίτσα: Είχαν χωρίσει πριν από έναν μήνα... Με σουγιά έσφαξε την 25χρονη, ο 27χρονος...



Αργότερα, ωστόσο, ομολόγησε ότι, έπειτα από τον τσακωμό τους, της κατάφερε πλήγματα με σουγιά, τον οποίο στη συνέχεια πέταξε κατά τη διαφυγή του από το σημείο του φονικού. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν.



Ο 27χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς με τραύματα στον θώρακα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του, λίγη ώρα αφότου είχε τηλεφωνήσει στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας.



Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα παραμείνει για νοσηλεία και σήμερα, καθώς ένα από τα τραύματα που προκάλεσε στον εαυτό του είναι πιο βαθύ.



Αργότερα, ωστόσο, ομολόγησε ότι, έπειτα από τον τσακωμό τους, της κατάφερε πλήγματα με σουγιά, τον οποίο στη συνέχεια πέταξε κατά τη διαφυγή του από το σημείο του φονικού. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν.Ο 27χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς με τραύματα στον θώρακα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του, λίγη ώρα αφότου είχε τηλεφωνήσει στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας.Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα παραμείνει για νοσηλεία και σήμερα, καθώς ένα από τα τραύματα που προκάλεσε στον εαυτό του είναι πιο βαθύ.



Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.

Σημειώνεται ότι ο 27χρονος αρχικά ανέφερε ψευδώς πως, ενώ βρισκόταν στον ποδηλατόδρομο με την πρώην σύντροφό του, δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.