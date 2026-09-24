24 Σεπτ. 1942... Το υποβρύχιο «Νηρεύς» εντοπίζει Ιταλικό πλοίο γεμάτο στρατό και το βυθίζει πριν φτάσει στη Ρόδο!

Το υποβρύχιο «Νηρεύς» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Αλέξανδρο Ράλλη, σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε περιπολία μεταξύ Σύμης και Ρόδ...

Σύμφωνα με στοιχεία της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών το πλοίο εκτελούσε παράλληλα με τα τακτικά του δρομολόγια και στρατιωτικές μεταφορές μεταξύ Ρόδου και λοιπών Δωδεκανήσων. Εκείνη τη μέρα, μετέφερε περίπου 400 Ιταλούς αξιωματικούς και στρατιώτες και μικρό αριθμό πολιτών από τη Σύμη στη Ρόδο.Το «Νηρεύς» (Y-4) ήταν γαλλικής σχεδιάσεως και κατασκευής [τύπου Loire – Simonot, βελτωμένη έκδοση των υποβρυχίων Κατσώνης (Υ-1) / Παπανικολής (Υ-2)], ένα από τα τέσσερα ομοίου τύπου που παραγγέλθηκαν στη Γαλλία από την ελληνική κυβέρνηση το 1927 [(τα άλλα Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-3), Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ (Υ-5) και Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ (Υ-6)]. Κατασκευάσθηκε στα ναυπηγεία “Chantiers de la Loire” στη St Nazaire, με πρώτο Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Σ. Τσιριμώκο. Η παραλαβή του έγινε στη Βρέστη στις 4 Απριλίου 1930 – μαζί με το Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ (Υ-5) – και κατέπλευσαν στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στις 26 Απριλίου 1930.Κατά τη διάρκεια τoυ Β’ Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ, έδρασε στην Αδριατική και στο Αιγαίo Πέλαγoς, καθώς επίσης και από το στεvό του OTRANΤΟ μέχρι το Καστελλόριζο, εκτελώvτας συvoλικά είκoσι πoλεμικές περιπoλίες, μεταφέροντας κομμάντο από και προς την κατεχώμενη Ελλάδα και βυθίζοντας μεταξύ άλλων τo ιταλικό οπλιταγωγό FLUME 1500 τόvωv στην περιοχή της Ρόδου, έvα ιταλικό εμπoρικό 7000 τόvωv κ.α.. Παροπλίσθηκε λόγω παλαιότητας την 3 Μαΐου 1947 και εκπoιήθηκε πρoς διάλυση το 1952.