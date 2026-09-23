Και ΞΑΝΑ αν χρειαστεί... Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου της «Άλωσης» και της Απελευθέρωσης με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

Η Άλωση της Τριπολιτσάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ε...

Η Άλωση της Τριπολιτσάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Αγώνα και αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην πορεία των Ελλήνων προς την ελευθερία.Όπως είναι γνωστό, ο επίσημος εορτασμός της επετείου της Άλωσης της Τριπολιτσάς, έχει καθοριστεί να λαμβάνει χώρα την πρώτη Κυριακή μετά τις 23 Σεπτεμβρίου (ΦΕΚ 46/Β/11-3-1969).Ωστόσο ανέκαθεν αποτελούσε κοινή πεποίθηση όλων πως η Άλωση της Τριπολιτσάς θα πρέπει να τιμάται και την ίδια την ημέρα που συνέβη, την 23η Σεπτεμβρίου.Ο Δήμος Τρίπολης από το 2025, ξεκίνησε μία προσπάθεια ανάδειξης της ημέρας της 23ης Σεπτεμβρίου, καθιερώνοντας την πραγματοποίηση της κατάθεσης στεφάνων από τους μαθητές της πόλης, στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το πρωί αυτής της ημέρας.Φέτος, για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία των χορευτικών συλλόγων της πόλης μας, έγινε μια μεγάλη βραδινή εκδήλωση ανήμερα της επετείου της Αλώσεως, με τίτλο «Στα Βήματα της Άλωσης: Ο δρόμος προς την Ελευθερία».Μικροί και μεγάλοι Τριπολίτες, μέλη όλων των χορευτικών συλλόγων της πόλης μας, συγκεντρώθηκαν στο Άγαλμα του Μανώλη Δούνια στη Μεταμόρφωση και σχημάτισαν μια μεγάλη κοινή πομπή η οποία διέσχισε το ιστορικό κέντρο και τις πλατείες της Τρίπολης και κατέληξε στην Πλατεία Άρεως, ακολουθώντας τα βήματα των αγωνιστών.Όσο η πομπή βρισκόταν καθ’ οδόν, στην Πλατεία Άρεως η Μικτή Παραδοσιακή Χορωδία της Χορωδίας Τρίπολης παρουσίασε ένα σύντομο πρόγραμμα παραδοσιακών τραγουδιών, με τη συνοδεία της ορχήστρας του Δημήτρη Καραχάλιου, έν αναμονή της άφιξης της πομπής. Με την άφιξη της πομπής στην πλατεία, υπήρξε ένα μικρό αφηγηματικό δρώμενο από τη Θεατρική Ομάδα Τρίπολης και στη συνέχεια οι χορευτικοί σύλλογοι της πόλης χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς μπροστά στον ανδριάντα του Γέρου του Μοριά.