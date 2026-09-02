«Σκοτώστε τους Έλληνες και βιάστε τις Ελληνίδες»... Η διαταγή του διοικητή των τούρκικων δυνάμεων - Ντοκουμέντο από την Σμύρνη του '22









Το πρωτότυπο Φυλάσσεται στα Ιστορικά Αρχεία της Άγκυρας.Το παρόν τρίπτυχο ανήκει στο Μουσείο Τεχνών και Επιστημών ΗπείρουΤο έγγραφο-ντοκουμέντο, λέει σε μετάφραση:Υπηρεσιακή διαταγή για τον αφανισμό όλων των Ελλήνων και τον διασυρμό των Ελληνίδων γυναικών."Προς τον Διοικητή των Κεντρικών Δυνάμεων. Σας εφιστώ την προσοχή προς τα εξής:Θάνατος στους Έλληνες που απώλεσαν την τιμή τους.Μόλις δοθεί το πρώτο σήμα, αμέσως εξολοθρεύστε τους πάντες. Όσον αφορά τις γυναίκες μη διστάσετε. Μην υπολογίσετε ούτε την τιμή ούτε τη φιλία, όταν έρθει η στιγμή της εκδίκησης.Ο Διοικητής των δυνάμεωνΜεχμέτ Αζίτ" (Σμύρνη 1922)