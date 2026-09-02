Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Φλώρος για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Η Τουρκία νιώθει ότι η Ελλάδα ενδυναμώνεται»

Την εκτίμηση ότι η συνολική αμυντική ενδυνάμωση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία εξέφρασε ο επίτιμος Αρχη...



«Πολύ δύσκολος αντίπαλος για την Τουρκία»



Αναφερόμενος στη «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο κ. Φλώρος υπογράμμισε ότι η σημασία της δεν θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα, αλλά σε συνδυασμό με το σύνολο των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.



Όπως εξήγησε, ο νέος θόλος αεράμυνας έχει σε σημαντικό βαθμό στατικό χαρακτήρα, αποκτά όμως ιδιαίτερη επιχειρησιακή αξία όταν συνδυάζεται με την Πολεμική Αεροπορία και τις υπόλοιπες δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.



«Είναι ένα σύνθετο πράγμα που μαζί με την αεροπορία και τη συνολική ενδυνάμωση της χώρας» καθιστά την Ελλάδα «έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο για την Τουρκία εάν θέλει να κάνει κάτι», ανέφερε.



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν ξεκινά από μηδενική βάση στον τομέα της αεράμυνας, καθώς διαθέτει ήδη σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους Patriot, σημειώνοντας ότι αναμένεται περαιτέρω υποστήριξη και εκσυγχρονισμός τους.



«Η Τουρκία διεκδικεί και δεν έπαψε να διεκδικεί»



Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης, ο Κωνσταντίνος Φλώρος επισήμανε ότι η Άγκυρα δεν έχει εγκαταλείψει τις πάγιες διεκδικήσεις της.



«Η Τουρκία διεκδικεί και δεν έπαψε να διεκδικεί, δεν έπαψε να μιλάει για Γαλάζια Πατρίδα και αποστρατικοποιήσεις», τόνισε.



Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπενθύμισε την περίοδο υψηλής έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από το 2020 έως το 2023, σημειώνοντας ότι η αποκλιμάκωση που ακολούθησε αποτέλεσε τουρκική επιλογή, όπως, κατά την εκτίμησή του, επιλογή της Άγκυρας είναι και η επαναφορά της σχετικής ρητορικής.



«Η Ελλάδα μπορεί να είναι σίγουρη με τις Ένοπλες Δυνάμεις που έχει»



Παρά τις τουρκικές διεκδικήσεις, ο κ. Φλώρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την ελληνική αποτρεπτική ικανότητα.



«Η Ελλάδα μπορεί να είναι σίγουρη με τις Ένοπλες Δυνάμεις που έχει», ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η χώρα διαθέτει και τις απαραίτητες εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση σοβαρής κρίσης.



«Η Ελλάδα εξασφαλίζει τις άλλες επιλογές ώστε, εάν τα πράγματα χοντρύνουν, να μπορεί να ανταπεξέλθει υπερασπίζοντας το εθνικό της συμφέρον», πρόσθεσε.

Την εκτίμηση ότι η συνολική αμυντική ενδυνάμωση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία εξέφρασε ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, αναφερόμενος στην ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», στην ενιαία αεράμυνα της χώρας και στις τουρκικές προκλήσεις.Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Κωνσταντίνος Φλώρος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, ενισχύει σημαντικά την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, κάτι που δεν αρέσει στην Τουρκία.Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη γύρω από την ενιαία αεράμυνα της Ελλάδας, εκτιμώντας ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί έναν από τους παράγοντες που προκαλούν ενόχληση στην Άγκυρα.«Η εξέλιξη με την ενιαία αεράμυνα της Ελλάδος, που ονομάζεται “Ασπίδα του Αχιλλέα”, είναι πολύ θετικό γεγονός. Νομίζω ότι παίζει έναν ρόλο και αυτό στον εκνευρισμό της Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.Όπως διευκρίνισε, ωστόσο, η τουρκική αντίδραση δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά συνδέεται με τη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. «Ρόλο παίζει όλη αυτή η προσπάθεια ενδυνάμωσης της Ελλάδος, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2020-21», σημείωσε.Ο κ. Φλώρος αναφέρθηκε και στην πορεία του σχεδιασμού για την ελληνική αεράμυνα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα.«Η ελληνική αεράμυνα βασίζεται σε μια μελέτη αεράμυνας που εκπονήθηκε το 2022, άρχισε να τρέχει το ’23 και τώρα πήρε σάρκα και οστά», ανέφερε.Κατά τον ίδιο, η ενίσχυση της ελληνικής ισχύος δεν περιορίζεται στον αμυντικό και εξοπλιστικό τομέα, αλλά επεκτείνεται και στις σχέσεις της χώρας με άλλα κράτη.«Ο εκνευρισμός της Τουρκίας οφείλεται προφανώς στο γεγονός ότι νιώθει ότι η Ελλάδα ενδυναμώνεται, και δεν είναι μόνο η ενδυνάμωση στο καθαρά αμυντικό, εξοπλιστικό πεδίο, αλλά είναι και η ενδυνάμωση σε σχέση με τα άλλα κράτη, όπως με το Ισραήλ», τόνισε.