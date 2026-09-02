Θ λιώσουμε και σήμερα... Ζέστη έως 37 βαθμούς, τοπικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Από το μεσημέρι, ωστόσο, θα...

Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Από το μεσημέρι, ωστόσο, θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στις ορεινές περιοχές.Η πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει ότι ο καιρός θα γίνει πιο άστατος στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Δυτικής Στερεάς, όπου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν επίσης στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα.Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στις δυτικές περιοχές της χώρας.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά η έντασή τους θα φτάνει τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι πιο ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική αλλαγή και η ζέστη θα παραμείνει αισθητή. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 36 με 37. Στο Ιόνιο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου.