Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον Ηλεκτρικό της Κηφισιάς, είχε μαζί του σουγιά, θήκη όπλου και ασύρματο

Στη σύλληψης ενός 20χρονου, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό μέσα σε συρμό του Ηλεκτρικού στην περιοχή της Κηφισιάς, προχώρησαν οι αστυν...



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 20χρονος εντοπίστηκε στον σταθμό ΗΣΑΠ Κηφισιάς, στο πλαίσιο της αστυνόμευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και της διακριτικής επιτήρησης για την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των επιβατών.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας ο νεαρός προσποιούνταν τον αστυνομικό, φέροντας αστυνομική περιβολή και εξοπλισμό. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν σε έρευνα.



Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:



αναδιπλούμενο σουγιά,

πλαστική θήκη όπλου,

θήκη γεμιστήρα,

ασύρματο.



Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το*Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς σε βάρος του 20χρονου για αντιποίηση Αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στη σύλληψης ενός 20χρονου, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό μέσα σε συρμό του Ηλεκτρικού στην περιοχή της Κηφισιάς, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ.