Σαν σήμερα το 2004... πέφτει στη Σιθωνία το Chinook που μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξάνδρειας...

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερου Chinook που μετέφερε τον (114o) Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρο στο Αγιο Όρος, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 5,5 ν...

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερου Chinook που μετέφερε τον (114o) Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρο στο Αγιο Όρος, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 5,5 ναυτικά μιλιά ανατολικά από την Αμπελο Σιθωνίας.Σκοτώνονται και τα 17 μέλη του πληρώματος. Στο ελικόπτερο επέβαιναν επίσης: ο μητροπολίτης Πηλουσίου Ειρηναίος, ο μητροπολίτης Καρθαγένης Χρυσόστομος, ο επίσκοπος Μαδαγασκάρης Νεκτάριος, ο αρχιμανδρίτης Αρσένιος, καθηγούμενος Ιεράς Μονής Μαχαιρά, ο αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος Οικονόμου, ο διάκονος Νεκτάριος Κοντογιώργος, ο Γεώργιος Μαύρος, νομικός σύμβουλος του Πατριάρχη, ο Πάτροκλος Παπαστεφάνου, τεχνικός σύμβουλος του Πατριάρχη, ο Γεώργιος Ξενουδάκης, σύμβουλος Τύπου του Πατριάρχη και δημοσιογράφος της εφημερίδας Τα Νέα, ο Γεώργιος Παπαπέτρου, αδελφός του Πατριάρχη, o Σπυρίδων Κουρσάρης, αστυνομικός της προσωπικής ασφαλείας του Πατριάρχη, ο αντισυνταγματάρχης Δημήτριος Παπασπύρου, διοικητής του 4ου ΤΕΑΣ, ο ταγματάρχης (ΑΣ) Παναγιώτης Παπαναστασίου, ο ανθυπασπιστής (ΤΧ) Στυλιανός Ράπτης, ο αρχιλοχίας (ΤΧ) Παντελεήμων Χατζηβαγγάλης και ο επιλοχίας (ΤΧ) Παναγιώτης Γολεγός.