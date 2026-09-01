Σαν σήμερα 1 Αυγούστου ξεκινάει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος... και δείτε στον χάρτη πώς θα ήταν η Ελλάδα αν είχε κερδίσει ο άξονας του Γερμανού ψυχάκια

ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΟ Η ΙΤΑΛΙΚΗ... ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΤΑ ΚΑΤΕΙΧΕ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΑΚΟΜΗ ΤΟΤΕ Η ΙΤΑΛΙΑ... ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ Π...
ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΟ Η ΙΤΑΛΙΚΗ... ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΤΑ ΚΑΤΕΙΧΕ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΑΚΟΜΗ ΤΟΤΕ Η ΙΤΑΛΙΑ... ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ...
Ε ΝΑΙ... ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ...
Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ (ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ) ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΧΕ ΠΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΓΥΦΤΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΧΤΚΑΝ ΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΠΗΓΑΝ ΜΕ ΤΟΝ "ΔΣΕ" ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ!
ΡΕ ΚΑΤΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ...
ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΗΘΕΛΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ Ο ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ... ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΤΟ «ΚΟΥΜΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑΖΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΑΓΑΖΙ»...
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