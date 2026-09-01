Προκήρυξη Πλήρωσης 350 θέσεων ΕΠ.ΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση τριακοσίων (350) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό σε δύο δια...
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση τριακοσίων (350) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό σε δύο διαγωνισμούς ως εξής:
300 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, δείτε την Προκήρυξη (πατήστε εδώ)
50 θέσεις με την ειδικότητα/εξειδίκευση Επιχειρήσεων Επικοινωνιών/Ραδιοεντοπιστής (ΕΕ/ΡΕ), αποκλειστικά για Σταθμούς /Παρατηρητήρια του Πολεμικού Ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, δείτε την Προκήρυξη (πατήστε εδώ)
Η μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής δικαιολογητικών είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.hellenicnavy.gr.
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