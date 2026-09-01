Ξεκάθαρα ΟΧΙ... ΝΑΤΟ και Ε.Ε. πιέζουν Ελλάδα και Ισπανία να στείλουν Patriot στην Ουκρανία!

Οι χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούν πιέσεις στην Ισπανία και την Ελλάδα να παραδώσουν στην Ουκρανία πυραύλους αναχαίτισης ...
Οι χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούν πιέσεις στην Ισπανία και την Ελλάδα να παραδώσουν στην Ουκρανία πυραύλους αναχαίτισης Patriot, καθώς το Κίεβο αγωνίζεται να αποκρούσει τις εντεινόμενες αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.
Τα αιτήματα διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο η Νορβηγία να αγοράσει τους πυραύλους πριν τους δωρίσει στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Bloomberg για να συζητήσουν τις ιδιωτικές συνομιλίες.
Το θέμα θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη την Τρίτη και την Τετάρτη, όταν οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Ε.Ε. θα συναντηθούν στο Δουβλίνο, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ε.Ε. Εκπρόσωποι από την Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελβετία θα συμμετάσχουν στη συνάντηση την Τετάρτη.Η Ουκρανία έχει απευθύνει επείγουσες εκκλήσεις για περισσότερα μέσα αεροπορικής άμυνας τους τελευταίους μήνες, υποστηρίζοντας ότι τα εξαντλούμενα αποθέματα της χώρας δεν μπορούν να ανακόψουν τις εντεινόμενες επιθέσεις της Μόσχας.
Η χώρα αναζητά ειδικότερα περισσότερα αποθέματα για το αμερικανικής κατασκευής σύστημα Patriot, για το οποίο υπάρχει ήδη μεγάλη ζήτηση λόγω του πολέμου με το Ιράν.
Η Ισπανία και η Ελλάδα διαθέτουν μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα αναχαιτιστικών «Patriot» μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας. Και οι δύο χώρες διαθέτουν επίσης αποθέματα αναχαιτιστικών που πλησιάζουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Οι σύμμαχοι αναζητούν συγκεκριμένα τους πυραύλους PAC-2 των χωρών αυτών.
Η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που έστειλε πυρομαχικά στην Ουκρανία μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας, αλλά έχει αντισταθεί στις πιέσεις να δωρίσει συστήματα «Patriot». Η χώρα δηλώνει ότι χρειάζεται τους πυραύλους για τη δική της άμυνα, εν μέσω της μακροχρόνιας αντιπαλότητας με την Τουρκία.
Η Ισπανία ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι θα παράσχει στρατιωτική βοήθεια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ (1,2 δισεκατομμύρια δολάρια) στην Ουκρανία το 2026.
Ένας εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και ένας αξιωματούχος του ισπανικού Υπουργείου Άμυνας.
Η παροχή νέων συστημάτων αεράμυνας στο Κίεβο έχει καταστεί όλο και πιο επείγουσα αποστολή για τους συμμάχους, καθώς η Ρωσία προχωρά σε κλιμάκωση του πολέμου, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν αδιέξοδο.
Η Ουκρανία έχει λάβει πληροφορίες ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μια πιθανή νέα χερσαία επίθεση προς το Κίεβο, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως από το Bloomberg.
Ωστόσο, η εξεύρεση πυραύλων Patriot για την Ουκρανία αποτελεί μια δοκιμασία από πλευράς εφοδιαστικής. Πολλές χώρες της Ε.Ε., όπως η Γερμανία, υποστηρίζουν ότι η παραχώρηση περισσότερων πυραύλων Patriot θα έθετε σε κίνδυνο τη δική τους ασφάλεια. Οι ΗΠΑ, επίσης, έχουν εξαντλήσει τα δικά τους αποθέματα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.
Εν τω μεταξύ, η κατασκευή περισσότερων πυραύλων θα απαιτούσε χρόνο. Τόσο το σύστημα Patriot όσο και η ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση, το SAMP/T, αντιμετωπίζουν μεγάλες λίστες αναμονής και καθυστερήσεις στην παραγωγή.
Ορισμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας αναμένεται να φτάσουν στην Ουκρανία τους επόμενους μήνες μέσω του PURL, ενός προγράμματος που επιτρέπει στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αγοράζουν αμερικανικά όπλα για το Κίεβο.
Ωστόσο, οι χώρες της Ε.Ε. εξετάζουν αν θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να αγοράσει περισσότερους πυραύλους «Patriot» με το δικό της δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο.
Χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία επιθυμούν τα χρήματα αυτά να διατεθούν για το σύστημα SAMP/T, ενώ άλλες φοβούνται ότι αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει περιττές δυσκολίες για το Κίεβο.
Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα ψηφίσουν επί του θέματος την επόμενη Δευτέρα.
ΠΗΓΗ: Bloomberg
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.