Το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα, πριν τα Τέμπη, συμβαίνει σαν σήμερα το 1968

34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέ...





Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον Πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες, που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Συντάγματος

34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων σε άλλη αμαξοστοιχία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα κι έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας, όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου.