ΕΛΕΟΣ! Λιοσίων: Αποφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός που είχε παρασύρει και εγκαταλείψει 16χρονη, με το μηχανάκι του

Ο 16χρονος μάλιστα έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών. Εκτός ...





Εκτός φυλακής βρίσκεται πλέον ο 16χρονος Σουδανός ο οποίος είχε παρασύρει μια 16χρονη κοπέλα στη Λιοσίων, όταν εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο τον περασμένο Απρίλιο (18/4/2026). Σάλο στην υπόθεση είχε προκαλέσει το γεγονός ότι ο 16χρονος την είχε εγκαταλείψει αιμόφυρτη στο έδαφος μετά το τροχαίο. Ο δικηγόρος του, Γιώργος Ζαχαρόπουλος, μίλησε στο newsit.gr δίνοντας λεπτομέρειες για την αποφυλάκιση του εντολέα του.Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 16χρονος που προκάλεσε το τροχαίο στη Λιοσίων θα παραμείνει ελεύθερος, όπως αποφασίστηκε μετά την έφεση, μέχρι να δικαστεί ξανά σε δεύτερο βαθμό έχοντας βέβαια 5 περιοριστικούς όρους.Ο 16χρονος στην απολογία του είχε αναλάβει την ευθύνη για την τραγική παράσυρση της 16χρονης, δηλώνοντας ενώπιον ανακριτή τη θλίψη του για το βαρύ τραυματισμό του ανήλικου κοριτσιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δηλώσει ότι διατίθεται να βοηθήσει την οικογένεια της κοπέλας σε ό,τι χρειάζεται.Κατά την απολογία του είχε πει ότι φοβήθηκε επειδή δε διέθετε δίπλωμα και γι’ αυτό εξήγησε ότι εγκατέλειψε το αιμόφυρτο κορίτσι. Όπως φέρεται να είπε, οδηγούσε το μηχανάκι για να πηγαίνει στη δουλειά του και δεν ήθελε να του το αφαιρέσουν.Σε επικοινωνία που είχε το newsit.gr με τον πατέρα της 16χρονης, μετά την ανακοίνωση της αποφυλάκισης του 16χρονου, εκείνος ανέφερε ότι η υγεία του κοριτσιού είναι καλύτερη, βελτιωμένη και έχει επανέλθει στην καθημερινότητα του. Κάποιες δυσκολίες υπάρχουν ακόμα και μέρα με τη μέρα γίνεται καλύτερα με στόχο την πλήρη επιστροφή της στις δραστηριότητές της.Υπενθυμίζεται ότι η κοπέλα νοσηλευόταν για αρκετά βράδια διασωληνωμένη, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία στο ΚΑΤ, ενώ ο 16χρονος μάλιστα έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών.