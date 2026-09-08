Θεσσαλονίκη: Τι αποκαλύπτει ο αδελφός της 13χρονης που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου

Νέα διάσταση στην υπόθεση της 13χρονης που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη δίνουν οι δηλώσεις του αδελφού της, ο οποίο...



Η εκδοχή για την προσπάθεια διαφυγής



Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο αδελφός της 13χρονης, όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία προσωπικού του ξενοδοχείου ή των αρχών, οι δύο άνδρες φέρονται να πανικοβλήθηκαν και να επιχείρησαν να εγκαταλείψουν το κτίριο από εξωτερικό σημείο.



«Τρόμαξαν. Αυτοί από το Αφγανιστάν πήγαν να κατέβουν τη σωλήνα, πήγε και η αδελφή μου και έπεσε κάτω. Έφυγε, γλίστρησε», ανέφερε.



Η συγκεκριμένη περιγραφή αποτελεί, σε αυτή τη φάση, μαρτυρία του αδελφού της ανήλικης και είναι ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται από την αστυνομία για να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο ξενοδοχείο.



«Έχει τραυματιστεί στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη και στο χέρι»



Ο αδελφός της 13χρονης αναφέρθηκε και στην κατάσταση της υγείας της, λέγοντας ότι έχει τραυματιστεί σε διάφορα σημεία του σώματός της.



«Στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη και στο χέρι. Αύριο θα κάνει χειρουργείο», δήλωσε.



Η ανήλικη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα, έχοντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες διαφύγει τον κίνδυνο.

Αναζητούνται οι δύο άνδρες



Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ανδρών που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τη 13χρονη και οι οποίοι κατάφεραν να απομακρυνθούν από το σημείο.



Κρίσιμη θεωρείται πλέον και η κατάθεση της ίδιας της ανήλικης, όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει. Αναμένεται να μιλήσει στους αστυνομικούς παρουσία παιδοψυχολόγου, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι βρίσκονταν στο δωμάτιο, τι προηγήθηκε της πτώσης και κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες συνέβη το περιστατικό.



Μέχρι τότε, οι δηλώσεις του αδελφού της αποτελούν το νεότερο στοιχείο στην έρευνα, χωρίς ακόμη να έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως από τις αρχές οι συνθήκες που περιέγραψε.

Νέα διάσταση στην υπόθεση της 13χρονης που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη δίνουν οι δηλώσεις του αδελφού της, ο οποίος περιέγραψε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, προηγήθηκαν της πτώσης.Μιλώντας στο MEGA, ο αδελφός της ανήλικης ανέφερε ότι η 13χρονη βρισκόταν μαζί με μία κοπέλα και δύο άνδρες από το Αφγανιστάν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει αν η αδελφή του γνώριζε τους δύο άνδρες.«Με μία κοπέλα ήταν μαζί της κάτω, απλά αυτή είδε την αστυνομία και δεν ανέβηκε, έφυγε. Και άλλοι δύο από το Αφγανιστάν, δεν ξέρω τι είναι αυτοί. Δεν ξέρω αν τους γνώριζε ή όχι, ήξερε μία φίλη της», είπε.