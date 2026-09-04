Απόφαση των 4 Τραπεζών... Στήριξη στις οικογένειες των δύο πιλότων του Phantom: 50.000 ευρώ και διαγραφή οφειλών

Σε οικονομική στήριξη των οικογενειών των δύο πιλότων του F-4 Phantom που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα προχωρούν οι τέσσερις συστημικέ...



Τι προβλέπει η πρωτοβουλία των τραπεζών



Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισαν να συμμετάσχουν ισομερώς στην οικονομική ενίσχυση των δύο οικογενειών.



Το ποσό των 50.000 ευρώ θα καταβληθεί άμεσα σε καθεμία από τις δύο οικογένειες.



Παράλληλα, θα διαγραφούν οι ατομικές οφειλές από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και από πιστωτικές κάρτες, που έχουν προς τις τέσσερις τράπεζες οι γονείς, οι σύζυγοι και τα προστατευόμενα μέλη των δύο πιλότων.



Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών



Την απόφαση γνωστοποίησε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους οικείους των δύο αεροπόρων.





Η πρωτοβουλία χαρακτηρίζεται ως ελάχιστη ένδειξη τιμής προς τους δύο πιλότους και έρχεται επιπλέον των μέτρων κρατικής στήριξης που έχουν ήδη ανακοινωθεί.



Ποιοι καλούνται να επικοινωνήσουν



Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα αναλάβει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας και την επικοινωνία με τους δικαιούχους



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην acting γενική διευθύντρια Χαρούλα Απαλαγάκη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Ποιοι καλούνται να επικοινωνήσουνΗ Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα αναλάβει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας και την επικοινωνία με τους δικαιούχουςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην acting γενική διευθύντρια Χαρούλα Απαλαγάκη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης hba@hba.gr

Σε οικονομική στήριξη των οικογενειών των δύο πιλότων του F-4 Phantom που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα προχωρούν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η πρωτοβουλία προβλέπει την καταβολή 50.000 ευρώ σε καθεμία από τις δύο οικογένειες, καθώς και τη διαγραφή συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων συγγενικών τους προσώπων.Η απόφαση αφορά τις οικογένειες του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους στην περιοχή της Τανάγρας στις 5 Σεπτεμβρίου 2026.