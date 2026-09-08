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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Λεβέντης...!!! ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ το 1960 ο Βασιληάς Κωνσταντίνος κερδίζει το Χρυσό Μεττάλιο στην Ιστιοπλοϊα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης...

Σεπτεμβρίου 08, 2026

Η 8η Σεπτεμβρίου είναι μία ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο. Σαν σήμερα το 1960 στους Ολυμπιακούς αγώνες της ...



Η 8η Σεπτεμβρίου είναι μία ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Σαν σήμερα το 1960 στους Ολυμπιακούς αγώνες της Ρώμης κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα στην κατηγορία "Ντράγκον" ως πηδαλιούχος του σκάφους "Νηρεύς" με πλήρωμα τους Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και Γιώργο Ζαϊμη.

Ήταν το πρώτο Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο της Ελλάδας από το 1912 και γιορτάστηκε δεόντως τότε. Κάθε χρόνο σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος είναι ιδιαίτερα συγκινημένος




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