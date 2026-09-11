Η καταραμένη 11η Σεπτεμβρίου... Η μέρα που άλλαξε τον ρου της ιστορίας: 3.000 νεκροί και 3.000 τραυματίες από την... θεαματικότερη επίθεση ισλαμιστών που έχει δει ο πλανήτης

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 δύο επιβατικά αεροσκάφη υπό τον έλεγχο τρομοκρατών προσκρούουν στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπο...













Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 δύο επιβατικά αεροσκάφη υπό τον έλεγχο τρομοκρατών προσκρούουν στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, που καταρρέουν ύστερα από 63 και 100 λεπτά αντίστοιχα. Ένα ακόμα αεροπλάνο προσκρούει στο Πεντάγωνο και ένα συντρίβεται στην ύπαιθρο της Πενσυλβανίας.Ο απολογισμός είναι περίπου 3000 νεκροί και 3000 τραυματίες.