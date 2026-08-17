Έρχονται σε λίγες μέρες! Τον Σεπτέμβριο αναμένεται, η άφιξη των γαλλικών UAV Patroller που εντάσσονται στον σχεδιασμό της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Η ένταξη τους στο ελληνικό οπλοστάσιο πρόκειται να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών των ελληνικ...









Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά





Αποστολή: Συλλογή πληροφοριών, ηλεκτρονική επιτήρηση και στοχοποίηση.

Αυτονομία πτήσης: Προδιαγραφές για έως και 15–20 ώρες συνεχόμενης πτήσης.

Ωφέλιμο φορτίο: Δυνατότητα μεταφοράς αισθητήρων και εξοπλισμού έως 210–250 κιλά.

Εμβέλεια: Περίπου 180 χιλιόμετρα με οπτική επαφή (Line of Sight), η οποία επεκτείνεται σημαντικά με τη χρήση δορυφορικών επικοινωνιών (SATCOM).





Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται τα Heron και τα V-BAT, ενώ εξετάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη εγχώριων μη επανδρωμένων συστημάτων. Η κατεύθυνση που έχει περιγραφεί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβλέπει σημαντική αύξηση της ελληνικής παραγωγικής δυνατότητας στα μικρά drones. Ο στόχος για την Κατηγορία 1 τοποθετείται σε τουλάχιστον 10.000 μονάδες ετησίως, ενώ προβλέπεται ανάπτυξη και μεγαλύτερων μη επανδρωμένων συστημάτων καθώς και λύσεων anti-drone.



Πρόκειται για μεταβολή που δεν αφορά αποκλειστικά την τεχνολογία. Αφορά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται πλέον τα μικρά μη επανδρωμένα μέσα μέσα στη δομή των μονάδων. Η εμπειρία από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχει αναδείξει τη μαζική χρήση τους ως μόνιμο χαρακτηριστικό των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Παράλληλα με την αεράμυνα εξελίσσεται η ενίσχυση των μη επανδρωμένων δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.Στο τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται, βάσει του προγραμματισμού, η άφιξη των γαλλικών UAV Patroller. Πρόκειται για δύο συστήματα και τέσσερα αεροσκάφη συνολικά, τα οποία προορίζονται για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών.Με αυτονομία που φθάνει περίπου τις 15 ώρες και δυνατότητα μεταφοράς διαφορετικών αισθητήρων, τα Patroller προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο στην εικόνα που επιχειρεί να αποκτήσει το ελληνικό επιτελείο για τον χώρο ενδιαφέροντος.Η σημασία τους βρίσκεται στη δυνατότητα παραμονής για πολλές ώρες πάνω από μια ευρεία περιοχή και στην αξιοποίηση ηλεκτροοπτικών αισθητήρων και άλλων συστημάτων συλλογής πληροφοριών.