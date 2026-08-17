Απόστρατος της Αεροπορίας Στρατού ο πιλότος του ελικοπτέρου στη Σίφνο - Νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία οι επιβάτες!

Ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής, με πολυετή παρουσία στον χώρο των πτήσεων και προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, ήταν ο 55χρονος Γιώργ...

Ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής, με πολυετή παρουσία στον χώρο των πτήσεων και προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, ήταν ο 55χρονος Γιώργος Ράικος, ο πιλότος του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβη στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο ίδιος και οι δύο επιβάτες του.Ο Γιώργος Ράικος προερχόταν από τις τάξεις του Στρατού, όπου είχε αποκτήσει σημαντική πτητική εμπειρία, πριν συνεχίσει την επαγγελματική του διαδρομή ως χειριστής ελικοπτέρων. Άνθρωποι που τον γνώριζαν από τον χώρο των πτήσεων τον περιγράφουν ως έναν καταρτισμένο και ιδιαίτερα ικανό πιλότο, με μεγάλη εξοικείωση στα ελικόπτερα και πολυετή εμπειρία στους αιθέρες.Συνάδελφοί του που μίλησαν στο Protothema κάνουν λόγο για έναν χειριστή που πετούσε πολύ καλά και είχε κερδίσει την εκτίμηση όσων είχαν συνεργαστεί μαζί του. Όπως αναφέρουν, διέθετε σοβαρότητα, επαγγελματισμό και βαθιά γνώση του αντικειμένου του, στοιχεία που είχαν διαμορφωθεί μέσα από τη μακρά παρουσία του στις πτήσεις.Η θητεία του στον Στρατό αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής του πορείας. Η εκπαίδευση των στρατιωτικών χειριστών απαιτεί αυστηρή πειθαρχία, συνεχή εξάσκηση και ικανότητα διαχείρισης δύσκολων και απαιτητικών συνθηκών. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνώριζαν τον Ράικο, αυτή η εμπειρία αποτυπωνόταν και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις πτήσεις στην επαγγελματική του δραστηριότητα.Για τον λόγο αυτό, η είδηση ότι βρισκόταν εκείνος στα χειριστήρια του μοιραίου ελικοπτέρου προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση σε συναδέλφους και ανθρώπους του χώρου. Η εμπειρία και η φήμη του ως ικανού πιλότου δημιουργούν ακόμη περισσότερα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Ο Γιώργος Ράικος ήταν ένας από τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα. Μαζί του επέβαιναν δύο αλλοδαποί επιβάτες, ενώ το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου και στη συνέχεια εκδηλώθηκε φωτιά.Το ζευγάρι που χάθηκε στη Σίφνο ήταν ο Alexander Cromie και η Marie Ebert. Το ζευγάρι είχε επιλέξει να ταξιδέψει στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του, είχε κλείσει δωμάτιο για τη διαμονή του στο νησί, και επέλεξαν να μεταβούν με ελικόπτερο για να κάνουν πιο ξεχωριστό αυτό το πρώτο ταξίδι ως παντρεμένοι.Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, με στόχο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία λεπτά της πτήσης. Σε αυτή τη φάση, τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση και κάθε συμπέρασμα θεωρείται πρόωρο μέχρι να ολοκληρωθεί η τεχνική έρευνα.