Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Μενίδι: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν με μαχαίρι και σπασμένο μπουκάλι σε 17χρονο για να τον ληστέψουν

Αυγούστου 17, 2026

   Στιγμές τρόμου για έναν 17χρονο στο Μενίδι. Δέχθηκε επίθεση από άλλους τρεις ανήλικους, που επιχείρησαν να τον ληστέψουν. Όπως κατήγγειλ...

  



Στιγμές τρόμου για έναν 17χρονο στο Μενίδι. Δέχθηκε επίθεση από άλλους τρεις ανήλικους, που επιχείρησαν να τον ληστέψουν.

Όπως κατήγγειλε το θύμα τη Δευτέρα (17.08.2026) στο Star, οι τρεις ανήλικοι δράστες που του επιτέθηκαν στο Μενίδι ήταν ηλικίας από 14 έως 17 ετών.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, φέρεται να χρησιμοποίησαν μαχαίρι, αλλά και ένα σπασμένο γυάλινο μπουκάλι.

Όταν ο ανήλικος κατάφερε να απομακρυνθεί πήγε στη συνέχεια σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το βίαιο περιστατικό, καθώς και η ταυτότητα των δραστών, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)