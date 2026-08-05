Φρίκη στην Τουρκία: Τη μαχαίρωσε, την πέταξε από τον 5ο όροφο και το ομολόγησε σε βίντεο

Τραγική κατάληξη είχε ο τσακωμός ενός ζευγαριού μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Καισάρεια. Ο 30χρονος Nurettin Can Ş. και η 28χρονη Seli...

Τραγική κατάληξη είχε ο τσακωμός ενός ζευγαριού μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Καισάρεια. Ο 30χρονος Nurettin Can Ş. και η 28χρονη Selin Gökhan, ξεκίνησαν να μαλώνουν με τη λογομαχία τους να παίρνει γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.Ο άνδρας άρπαξε ένα μαχαίρι, και της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές. Στη συνέχεια έριξε την κοπέλα από το παράθυρο του 5ου ορόφου στον δρόμο, ωστόσο το σώμα της έπεσε στον ημιώροφο του ξενοδοχείου.Η μανία του όμως δεν σταμάτησε εκεί. Πήρε βαριά αντικείμενα και τα πέταξε πάνω της.

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ ο άνδρας συνελήφθη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του DHA, αποκαλύφθηκε ότι στο βίντεο που τράβηξε ο Nurettin Can Ş αμέσως μετά τη δολοφονία της Selin Gökhan, ομολόγησε το έγκλημα και είπε: «Το τέλος μου είναι η φυλακή, το ξέρω κι εγώ. Συγχωρέστε με».