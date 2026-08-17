«Εντελώς απρόσμενο» – Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν πρωτοφανή μετεωρίτη από τον Άρη

Τα μυστικά του Κόκκινου Πλανήτη συνεχίζουν να συναρπάζουν την επιστημονική κοινότητα, προσφέροντας νέες απαντήσεις για το παρελθόν του η...





Ο Ίθαν Μπάξτερ, ιδρυτής του Κέντρου Ισοτοπικής Γεωχημείας του Κολεγίου της Βοστώνης. Πηγή: Boston College



Ένας σπάνιος μετεωρίτης ανοίγει «παράθυρο» στο παρελθόν του Άρη



Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Geochimica et Cosmochimica Acta, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να ανασυνθέσουν μια ελάχιστα κατανοητή εποχή του αρειανού ηφαιστειασμού. Παράλληλα, παρέχουν ενδείξεις ότι ένα τμήμα του εσωτερικού του πλανήτη διατήρησε ένα χημικό αποτύπωμα που χρονολογείται σχεδόν από τη γέννηση του ηλιακού συστήματος.



Οι επιστήμονες δεν μπορούν απλώς να επισκεφθούν ένα γεωλογικό στρώμα στον Άρη και να φέρουν πίσω όποιους βράχους θέλουν. Μέχρι να επιστρέψουν στη Γη τα δείγματα που συλλέγονται από διαστημικά σκάφη, οι μετεωρίτες που φτάνουν με φυσικό τρόπο αποτελούν μερικά από τα ελάχιστα υλικά από τον Άρη που οι ερευνητές μπορούν να εξετάσουν απευθείας σε επίγεια εργαστήρια.



Αυτοί οι βράχοι ξεκινούν το ταξίδι τους όταν μια ισχυρή σύγκρουση στον Άρη εκτοξεύει θραύσματα στο διάστημα. Κάποια από αυτά διασταυρώνονται τελικά με την τροχιά της Γης και επιβιώνουν από την πτώση τους μέσα από την ατμόσφαιρα.



Μόνο περίπου 400 αρειανοί μετεωρίτες έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τους ερευνητές του Κολεγίου της Βοστώνης. Οι σεργοτίτες αποτελούν την κυρίαρχη ομάδα και είναι ηφαιστειακά ή διεισδυτικά πυριγενή πετρώματα που μπορούν να διατηρήσουν στοιχεία για το μάγμα που δημιουργήθηκε στο εσωτερικό του Άρη.



Η NASA έχει περιγράψει παρομοίως τους σεργοτίτες ως την πιο άφθονη κατηγορία γνωστών αρειανών μετεωριτών.



Τα «χαμένα χρόνια» στο αρχείο των αρειανών μετεωριτών



Ωστόσο, η ηλικία τους έχει φέρει τους επιστήμονες αντιμέτωπους με ένα αίνιγμα. Σχεδόν όλοι οι σεργοτίτες που είχαν χρονολογηθεί στο παρελθόν είναι νεότεροι των 600 εκατομμυρίων ετών.



Τα αμέσως παλαιότερα δείγματα που έχουν χαρακτηριστεί χρονολογούνται πριν από περίπου 2,4 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό αφήνει ένα κενό περίπου 1,8 δισεκατομμυρίων ετών, για το οποίο δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένα καταγεγραμμένο δείγμα σεργοτίτη.



Άλλοι σπάνιοι αρειανοί μετεωρίτες, που ονομάζονται σασινίτες (chassignites) και ναχλίτες (nakhlites), χρονολογούνται πριν από περίπου 1,3 έως 1,4 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά η χημική τους σύσταση είναι εντελώς διαφορετική. Ο NWA 13441 προσφέρει κάτι που οι επιστήμονες δεν είχαν ποτέ πριν: έναν σεργοτίτη από τη μέση ακριβώς αυτού του χαμένου μεσοδιαστήματος.



«Οι αρειανοί μετεωρίτες αυτού του τύπου είναι είτε νεότεροι από 600 εκατομμύρια έτη είτε ηλικίας περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων ετών», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης Ντίλαν Μ. Σιλ, υποψήφιος διδάκτορας στο Κολέγιο της Βοστώνης. «Χρονολογήσαμε αυτό το δείγμα στα 1,273 δισεκατομμύρια έτη, γεγονός που καλύπτει ένα κενό σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων ετών για το οποίο δεν είχαμε δείγματα σεργοτιτών ώστε να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με τη μαγματική και ηφαιστειακή δραστηριότητα στον Άρη».



Μια αναπάντεχη ισοτοπική «υπογραφή»



Η ηλικία από μόνη της θα αρκούσε για να καταστήσει τον μετεωρίτη NWA 13441 ασυνήθιστο. Τα ισότοπά του, όμως, τον έκαναν ακόμη πιο παράξενο. Η ομάδα μελέτησε το νεοδύμιο, ένα σπάνιο στοιχείο που απαντάται στη φύση σε επτά ισοτοπικές μορφές. Τα ισότοπα του ίδιου στοιχείου περιέχουν διαφορετικό αριθμό νετρονίων και η σχετική τους αφθονία μπορεί να λειτουργήσει ως χημικός ιχνηθέτης.



Στα πλανητικά πετρώματα, αυτά τα μοτίβα μπορούν να αποκαλύψουν πληροφορίες σχετικά με το υλικό από το οποίο προήλθε το μάγμα, καθώς και για το πώς άλλαξε αυτή η πηγή με την πάροδο του χρόνου.



Η αρχική ισοτοπική σύσταση του νεοδυμίου στον NWA 13441 είναι ουσιαστικά χονδριτική, πράγμα που σημαίνει ότι μοιάζει με το αρχέγονο υλικό που αντιπροσωπεύουν οι χονδρίτες μετεωρίτες.Οι χονδρίτες συγκαταλέγονται στους πιο πρωτόγονους γνωστούς μετεωρίτες.



Το υλικό τους χρονολογείται από τον σχηματισμό του ηλιακού συστήματος, πριν από περίπου 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια, και διέφυγε από την εκτεταμένη τήξη και τη γεωλογική επεξεργασία που μεταμόρφωσαν τα υλικά στο εσωτερικό των πλανητών.



Μια ανέγγιχτη «δεξαμενή» στα βάθη του Άρη



Κανένας άλλος γνωστός σεργοτίτης δεν είχε αποκαλύψει αυτή την ίδια αρχική υπογραφή νεοδυμίου, σύμφωνα με τους ερευνητές. Ως εκ τούτου, οι ισοτοπικές τους μετρήσεις υποδηλώνουν ότι το μάγμα που παρήγαγε τον NWA 13441 άντλησε υλικό από μια βαθιά δεξαμενή στο εσωτερικό του Άρη, από την οποία δεν είχαμε λάβει ποτέ ξανά δείγμα στο παρελθόν.



Η περιγραφή της εργασίας από την ομάδα στο επιστημονικό συνέδριο την προσδιορίζει ως την πρώτη άμεση απόδειξη για την ύπαρξη μιας ευρύτερα χονδριτικής πηγής στον μανδύα του Άρη από αυτή την περίοδο. Ο μετεωρίτης ενδέχεται να κουβαλά μια χημική μνήμη από εξαιρετικά πρώιμα στάδια της ύπαρξης του Άρη.



Ο Άρης διασώζει ένα γεωλογικό αρχείο που η Γη έχει «σβήσει»



Το εύρημα αυτό αναδεικνύει μία από τις θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στον Άρη και τη Γη. Το εσωτερικό και ο φλοιός της Γης υπόκεινται σε συνεχή αναδιαμόρφωση. Η τεκτονική των πλακών μετακινεί, καταστρέφει, λιώνει και ανακυκλώνει τεράστια τμήματα του πλανήτη στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου, καθιστώντας δύσκολη τη διατήρηση ανέπαφων υπολειμμάτων από την αρχαιότερη ιστορία της.



Ο Άρης ακολούθησε μια διαφορετική πορεία. Σχηματίστηκε γρήγορα κοντά στην αρχή της ιστορίας του ηλιακού συστήματος και στερείται του γήινου συστήματος μετακινούμενων τεκτονικών πλακών.



Η έρευνα για την αρειανή γεωλογία δείχνει ότι ο πλανήτης εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό κάτω από ένα στατικό εξωτερικό κέλυφος (stagnant lid), επιτρέποντας σε αρχαίες χημικές δεξαμενές και γεωλογικές δομές να επιβιώσουν για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι θα συνέβαινε κανονικά στη Γη.



«Αυτό καθιστά τους αρειανούς μετεωρίτες κάτι πολύ περισσότερο από απλά θραύσματα του φλοιού ενός άλλου κόσμου. Ορισμένοι από αυτούς μπορούν ενδεχομένως να λειτουργήσουν ως γεωλογικές χρονοκάψουλες, διασώζοντας αποδείξεις για πλανητικές διεργασίες που ξεκίνησαν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια».



Μια αρειανή γεωλογική χρονοκάψουλα



Ο νέος μετεωρίτης φαίνεται να αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύτιμο δείγμα. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ενδείξεις ότι η κρυστάλλωση του NWA 13441 ξεκίνησε κοντά στο όριο μεταξύ του φλοιού και του μανδύα του Άρη.



Το πέτρωμα είναι ένας βασάλτης πλούσιος σε ολιβίνη και φέρει επίσης σημάδια έντονου κλονισμού (shock), γεγονός που συνάδει με τις βίαιες διαδικασίες σύγκρουσης που τελικά εκτινάσσουν τα αρειανά πετρώματα στο διάστημα.



Ο ίδιος ο NWA 13441 ανακαλύφθηκε στην Αλγερία το 2019. Η ομάδα του Μπάξτερ έλαβε ένα μικρό, καθαρισμένο και θρυμματισμένο δείγμα από έναν συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο Appalachian State, μαζί με μια λεπτή τομή τοποθετημένη σε γυάλινη αντικειμενοφόρο πλάκα. Εκείνη την εποχή, ο μετεωρίτης δεν είχε ακόμη χαρακτηριστεί πλήρως.



Ξεκλειδώνοντας την αρειανή προέλευση του μετεωρίτη



Σε συνεργασία με επιστήμονες από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Βρετανίας, η ομάδα έπρεπε πρώτα να επιβεβαιώσει ότι ο βράχος προερχόταν πράγματι από τον Άρη. Στη συνέχεια, εξέτασαν την ηλικία και τη χημική του σύσταση χρησιμοποιώντας τεχνικές ισοτόπων υψηλής ακρίβειας.



Τα αποτελέσματα προσέφεραν δύο ανακαλύψεις μέσα στο ίδιο μικρό κομμάτι βράχου: έναν σεργοτίτη από μια προηγουμένως χαμένη περίοδο της ιστορίας του Άρη και αποδείξεις για μια αρχαία πηγή στο εσωτερικό του πλανήτη, η οποία είχε διαφύγει από σημαντικές χημικές αλλοιώσεις δισεκατομμυρίων ετών.



Οι ερευνητές δεν έχουν τελειώσει με τον NWA 13441. Το εργαστήριο του Μπάξτερ μελετά επιπλέον ισοτοπικά συστήματα για να προσδιορίσει πού ακριβώς εντάσσεται αυτός ο ασυνήθιστος μετεωρίτης στην ευρύτερη ιστορία του Άρη και αν η κρυφή του «δεξαμενή» μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα για την πρώιμη εξέλιξη του πλανήτη.



«Στόχος μας είναι να αναλύσουμε επιπλέον ισοτοπικά συστήματα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα πώς αυτό το μοναδικό δείγμα σχετίζεται με άλλους αρειανούς μετεωρίτες στον πρώιμο Άρη», δήλωσε ο Μπάξτερ.

Ένα σπάνιο εύρημα που έφτασε στη Γη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μελέτη της αρειανής γεωλογίας. Ένας μετεωρίτης που βρέθηκε στην Αλγερία άνοιξε ένα σπάνιο «παράθυρο» σε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια χρόνια ιστορίας του Άρη, η οποία απουσίαζε σε μεγάλο βαθμό από το γεωλογικό αρχείο.Ερευνητές από το Κολέγιο της Βοστώνης διαπίστωσαν ότι ο μετεωρίτης Northwest Africa (NWA) 13441 —ένας βράχος που εκτινάχθηκε από τον Άρη και τελικά έφτασε στη Γη— αποκρυσταλλώθηκε πριν από περίπου 1,273 δισεκατομμύρια χρόνια.Η ηλικία του τον τοποθετεί ακριβώς μέσα σε ένα τεράστιο κενό στο γνωστό αρχείο των σεργοτιτών (shergottites), του πιο κοινού τύπου πυριγενούς αρειανού μετεωρίτη. Ακόμη πιο αναπάντεχα, η χημική του σύσταση υποδεικνύει μια βαθιά αρειανή πηγή, παρόμοια της οποίας δεν έχει εντοπιστεί ποτέ ξανά σε αυτή την ομάδα.«Τα χαρακτηριστικά αυτού του μετεωρίτη ήταν εντελώς απρόσμενα», δήλωσε ο Ίθαν Μπάξτερ, καθηγητής Γεωλογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών στο Κολέγιο της Βοστώνης και ιδρυτής του Κέντρου Ισοτοπικής Γεωχημείας του πανεπιστημίου. «Κανένας άλλος παρόμοιος μετεωρίτης από τον Άρη δεν έχει ηλικία 1,27 δισεκατομμυρίων ετών».