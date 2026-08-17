Τους έπιασαν «στα πράσα» να κλέβουν διαμέρισμα στον Πειραιά

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 32 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω στον Πειραιά, κατηγορούμενοι ...

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 32 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω στον Πειραιά, κατηγορούμενοι για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια περιπολίας, ενημερώθηκαν από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη σε διαμέρισμα της περιοχής.Οι αστυνομικοί έφθασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τους δύο άνδρες, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν μόλις τους αντιλήφθηκαν. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.Στην κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, χειρουργική μάσκα, καπέλο και ένα χρυσό δακτυλίδι, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα από το διαμέρισμα.Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ