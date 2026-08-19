Τι είναι το φαινόμενο sea smoke που «εξαφάνισε» παραλίες και νησιά, απόκοσμες εικόνες από τις Κυκλάδες

Ένα υποβλητικό, λευκό «πέπλο» ομίχλης σκέπασε σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, τα νησιά των Κυκλάδων, εξαφανίζοντας ολόκληρες παραλίες, ακτο...

Το φαινόμενο Sea Smoke «εξαφάνισε» την Κίμωλο





Η εμφάνιση στις ΚυκλάδεςΑν και ο θαλάσσιος καπνός είναι πολύ πιο συνηθισμένος σε πολικές ή πολύ ψυχρές περιοχές, μπορεί να εμφανιστεί και στο Αιγαίο όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες θερμοκρασιακές αντιθέσεις. Σήμερα, το σπάνιο αυτό φαινόμενο έγινε αισθητό σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων, ανάμεσα στα οποία η Πάρος, η Αντίπαρος, η Φολέγανδρος, η Κίμωλος, η Μήλος και η Ίος.



«Εξαφανίστηκαν» πλοία σε Πάρο και Αντίπαρο





Στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Πάρο και την Αντίπαρο, το φαινόμενο Sea Smoke περιόρισε αισθητά την ορατότητα. Μέσα στο πυκνό πέπλο, τα πλοία της γραμμής εμφανίζονται σχεδόν ξαφνικά, ενώ πλησιάζουν ή απομακρύνονται από τα λιμάνια με συνεχείς και παρατεταμένους συριγμούς. Με αυτόν τον τρόπο προειδοποιούν για την παρουσία και την πορεία τους, κυρίως τα μικρότερα σκάφη και τα ιστιοπλοϊκά που δεν διαθέτουν ραντάρ επιφανείας και ενδέχεται να μην μπορούν να τα εντοπίσουν εγκαίρως.



Οι εικόνες από την περιοχή είναι εντυπωσιακές, αλλά και ανησυχητικές. Μεγάλα επιβατηγά πλοία διακρίνονται αμυδρά μέσα στην ομίχλη, την ώρα που σε κοντινή απόσταση κινούνται ιστιοπλοϊκά, φουσκωτά και άλλα σκάφη αναψυχής.



Οι συριγμοί των πλοίων ακούγονται σε ολόκληρη την παράκτια ζώνη, δημιουργώντας μια ασυνήθιστη ατμόσφαιρα αγωνίας. Οι πλοίαρχοι κινούνται με αυξημένη προσοχή, καθώς στις συγκεκριμένες συνθήκες η ασφαλής είσοδος και έξοδος από τα λιμάνια απαιτεί συνεχείς ελέγχους και ετοιμότητα.



Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους χειριστές μικρών σκαφών, οι οποίοι πρέπει να αποφεύγουν τις πορείες των πλοίων της γραμμής και τους επικίνδυνους ελιγμούς. Όταν η ορατότητα είναι τόσο περιορισμένη, ένα ιστιοπλοϊκό μπορεί να βρεθεί σε επικίνδυνη απόσταση από ένα μεγάλο πλοίο πριν γίνει ορατό από τη γέφυρά του.



Πυκνό πέπλο ομίχλης σκέπασε και την ΚίμωλοΧαρακτηριστικές είναι οι εικόνες και από την Κίμωλο, όπου η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή, ώστε να μην είναι ορατή ακόμη και η Μήλος, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί.



«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο», γράφει χαρακτηριστικά μία χρήστης του TikTok, ενώ σε άλλο βίντεο από τη διάσημη παραλία Πρασσά της Κιμώλου αποτυπώνεται το ίδιο εντυπωσιακό σκηνικό, με την πυκνή ομίχλη να έχει καλύψει το τοπίο και να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα. protothema.gr

Ένα υποβλητικό, λευκό «πέπλο» ομίχλης σκέπασε σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, τα νησιά των Κυκλάδων, εξαφανίζοντας ολόκληρες παραλίες, ακτογραμμές και δημιουργώντας προβλήματα στη διέλευση των σκαφών. Οι εικόνες κα τα βίντεο έχουν καταγράψει ένα απόκοσμο τοπίο, πίσω από το οποίο όμως «κρύβεται» ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο είναι διεθνώς γνωστό ως «sea smoke».Τι είναι το sea smokeΠαρά την ονομασία του, δεν πρόκειται για πραγματικό καπνό αλλά για έναν τύπο ομίχλης. Το φαινόμενο εκδηλώνεται όταν ένα ρεύμα ψυχρού αέρα κινείται πάνω από τη θερμότερη επιφάνεια της θάλασσας. Η υψηλή θερμοκρασία του νερού προκαλεί ταχεία εξάτμιση, αυξάνοντας απότομα την υγρασία στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.Καθώς ο θερμός και υγρός αυτός αέρας αναμειγνύεται με τον ψυχρότερο που βρίσκεται ακριβώς από πάνω του, ψύχεται ραγδαία. Αδυνατώντας να συγκρατήσει τους υδρατμούς, τους συμπυκνώνει σε μικροσκοπικά σταγονίδια, δημιουργώντας μια πυκνή ομίχλη ακριβώς πάνω από το νερό.Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται η εντύπωση πως η θάλασσα «αχνίζει» ή «βράζει», προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.