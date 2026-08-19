Πυροσβεστική: 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές, δύο συλλήψεις και βαριά πρόστιμα σε ένα 24ωρο

Σε 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκαν να επιχειρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέσα σε μόλις 24 ώρες, ενώ την ίδια ώρα οι Αρχές προχώρη...



Ειδικότερα από τις 18:00 της Τρίτης 18 Αυγούστου έως τις 18:00 της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026, οι 36 φωτιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν σε τρία μέτωπα.



Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνούν παράλληλα τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.



Δύο συλλήψειςΣτο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη χθες, 18 Αυγούστου, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρύστου, άνδρας, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, σε περιοχή του Δήμου Καρύστου Ευβοίας. Σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641,25 ευρώ.



Την ίδια ημέρα συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων ακόμη ένας άνδρας, για πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Τρικκαίων.



Πρόστιμα για καύση υπολειμμάτων και θερμές εργασίεςΠαράλληλα, επιβλήθηκε στις 18 Αυγούστου διοικητικό πρόστιμο 1.125 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Σερρών σε άνδρα για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Σερρών.



Σήμερα, 19 Αυγούστου, ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κεφαλληνίας επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 1.687,50 ευρώ σε ημεδαπό για εκτέλεση θερμών εργασιών, κατά παράβαση της νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Αργοστολίου, στην Π.Ε. Κεφαλληνίας.