ΝΑΤΟ: «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε όλους τους συμμάχους» – Η απάντηση στα ιρανικά σχέδια για χτυπήματα στην Ευρώπη

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΝΑΤΟ στις αποκαλύψεις για τους σχεδιασμούς του Ιράν, με αρμόδιο αξιωματούχο να καθιστά σαφές ότι η αμυντική δι...



Παρουσία στην Κύπρο: Οι ελληνικές δυνάμεις στο νησί διατηρούνται σε ισχυρή διάταξη, ενώ υπάρχουν έτοιμα σχέδια περαιτέρω ενίσχυσής τους.



Συνδρομή στη Βουλγαρία: Το ΚΥΣΕΑ αναμένεται να εξετάσει το ενδεχόμενο μετακίνησης Patriot στη Θράκη για την κάλυψη της Βουλγαρίας, εφόσον υποβληθεί επίσημο αίτημα από τη Σόφια.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΝΑΤΟ στις αποκαλύψεις για τους σχεδιασμούς του Ιράν, με αρμόδιο αξιωματούχο να καθιστά σαφές ότι η αμυντική διάταξη της Συμμαχίας παραμένει πλήρως αποτελεσματική απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, «έτοιμο να υπερασπιστεί όλα τα κράτη μέλη».Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο φέρει το Ιράν να σταθμίζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση κλιμάκωσης, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ τόνισε: «Όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν οι αεράμυνες του ΝΑΤΟ ανέκοψαν με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους με κατεύθυνση την Τουρκία από το Ιράν σε τέσσερις ξεχωριστές περιπτώσεις, η στάση αποτροπής και άμυνας που διατηρούμε είναι ισχυρή και αποτελεσματική».Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των FTΝωρίτερα, το βρετανικό Μέσο αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη εξετάζει σενάρια επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών στη νοτιοανατολική Ευρώπη.Στο στόχαστρο των ιρανικών σχεδιασμών φέρονται να βρίσκονται η Βουλγαρία, η οποία παρέχει διευκολύνσεις σε αμερικανικά αεροσκάφη, καθώς και η Κύπρος, που φιλοξενεί βρετανικές βάσεις.Τα μέτρα της ΑθήναςΟι εξελίξεις αυτές έχουν θέσει σε ετοιμότητα και την ελληνική πλευρά.Ενίσχυση της Σούδας: Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μετακίνηση συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, προκειμένου να θωρακιστεί η αμερικανική βάση στη Σούδα.