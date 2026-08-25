Rafale εναντίον κινεζικών J-16: Η πρώτη αερομαχία με ελληνικό ενδιαφέρον

Μια εξαιρετικά σπάνια και επιχειρησιακά πολύτιμη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον ουρανό της Αιγύπτου. Μαχητικά Rafale της Αιγυπτιακής Πολ...



Το Shenyang J-16 είναι ένα μεγάλο, δικινητήριο και διθέσιο μαχητικό πολλαπλού ρόλου, το οποίο προέρχεται σχεδιαστικά από την οικογένεια των ρωσικών Sukhoi Su-27 και Su-30, αλλά διαθέτει κινεζικά ηλεκτρονικά, σύγχρονο ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης και εγχώρια οπλικά συστήματα.



Είναι βαρύτερο και μεγαλύτερο από το μονοκινητήριο J-10C, με μεγάλη ακτίνα δράσης και δυνατότητα μεταφοράς σημαντικού αριθμού όπλων. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πύραυλο αέρος-αέρος PL-15 για εμπλοκές πέρα από την οπτική επαφή, καθώς και τον μικρότερης εμβέλειας PL-10 για μάχες κοντινών αποστάσεων.



Το Rafale ακολουθεί διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία. Είναι μικρότερο και ελαφρύτερο, ιδιαίτερα ευέλικτο και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη σύντηξη δεδομένων από τους αισθητήρες του, στο ραντάρ RBE2 AESA και στο ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου και αυτοπροστασίας SPECTRA.



Στις νεότερες εκδόσεις του μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ευρωπαϊκό πύραυλο Meteor, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα όπλα εναέριας μάχης μεγάλης απόστασης. Η μεγάλη ζώνη μη διαφυγής του πυραύλου αποτελεί ένα από τα βασικά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα του Rafale.



Ωστόσο, μια εκπαιδευτική αερομαχία δεν μπορεί να δώσει από μόνη της απάντηση στο ερώτημα «ποιο είναι καλύτερο». Το αποτέλεσμα επηρεάζεται από τους κανόνες εμπλοκής, την απόσταση έναρξης του σεναρίου, τις πληροφορίες που διαθέτει κάθε χειριστής, την υποστήριξη από ιπτάμενα ραντάρ, τα ηλεκτρονικά αντίμετρα και, φυσικά, την εμπειρία των πληρωμάτων.



Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο σκορ ή νικητής των εικονικών εμπλοκών. Οποιαδήποτε αναφορά σε «κατάρριψη» ή επικράτηση κάποιου από τα δύο μαχητικά δεν μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί επιβεβαιωμένη.



Ιδιαίτερη σημασία είχε και η ίδια η μεταφορά των J-16 στην Αίγυπτο. Τα κινεζικά μαχητικά κάλυψαν περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα σε περίπου εννέα ώρες, με ανεφοδιασμό εν πτήσει από αεροσκάφος YY-20A. Ήταν η πρώτη ανάπτυξη βαρέων κινεζικών μαχητικών στην Αφρική και μια σαφής επίδειξη της αυξανόμενης ικανότητας του Πεκίνου να μετακινεί αεροπορικές δυνάμεις πολύ μακριά από την κινεζική επικράτεια.



Στην πρώτη άσκηση «Eagles of Civilization», το 2025, η Κίνα είχε στείλει στην Αίγυπτο τα ελαφρύτερα J-10C. Η παρουσία των ισχυρότερων J-16 το 2026 δείχνει ότι η στρατιωτική συνεργασία Καΐρου και Πεκίνου περνά πλέον σε υψηλότερο επιχειρησιακό επίπεδο.



Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Μετά τη σύγκρουση Ινδίας και Πακιστάν τον Μάιο του 2025, το Ισλαμαμπάντ υποστήριξε ότι κινεζικής κατασκευής J-10C κατέρριψαν ινδικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και Rafale. Η Ινδία αναγνώρισε απώλειες μαχητικών, αλλά αμφισβήτησε την πακιστανική εκδοχή ως προς τον αριθμό και τους τύπους τους. Η πλήρης εικόνα δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ και μεγάλο μέρος των σχετικών ισχυρισμών παραμένει αντικείμενο αντιπαράθεσης.



Τι σημαίνει για τα ελληνικά Rafale



Η εξέλιξη έχει άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει πλέον και τα 24 Rafale F3R που παρήγγειλε από τη Γαλλία. Τα αεροσκάφη επιχειρούν από την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα και ανήκουν στην 332 Μοίρα «Γεράκι».



Τα ελληνικά Rafale αποτελούν σήμερα έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της αεράμυνας της χώρας. Ο συνδυασμός του ραντάρ AESA, του SPECTRA και των πυραύλων Meteor, MICA, SCALP-EG και AM39 Exocet προσφέρει δυνατότητες τόσο στην εναέρια μάχη όσο και στις αποστολές στρατηγικής κρούσης και προσβολής ναυτικών στόχων.



Η άσκηση στην Αίγυπτο δίνει στους Κινέζους χειριστές τη δυνατότητα να μελετήσουν από κοντά τη συμπεριφορά ενός Rafale: τον ρυθμό στροφής, τη διαχείριση της ενέργειας, τις επιδόσεις σε διαφορετικά ύψη και τις γενικές τακτικές χρησιμοποίησής του. Αντίστοιχα, οι Αιγύπτιοι μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εικόνα για ένα σύγχρονο κινεζικό μαχητικό που μέχρι σήμερα ήταν γνωστό κυρίως μέσα από δημόσιες παρουσιάσεις και κινεζικές ασκήσεις.



Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκαλύπτονται αυτομάτως απόρρητες λειτουργίες του Rafale ή ότι τα ελληνικά αεροσκάφη καθίστανται περισσότερο ευάλωτα. Σε τέτοιες ασκήσεις οι πιο ευαίσθητες λειτουργίες των ραντάρ, του ηλεκτρονικού πολέμου και των όπλων μπορούν να περιοριστούν ή να προσομοιωθούν. Επιπλέον, η ακριβής διαμόρφωση, το λογισμικό, τα όπλα και οι τακτικές της Αιγυπτιακής Αεροπορίας δεν ταυτίζονται με εκείνα της ελληνικής.



Παρά ταύτα, κάθε επαφή με ένα δυτικό μαχητικό προσφέρει χρήσιμα δεδομένα. Για την ελληνική πλευρά, η αναμέτρηση έχει αξία κυρίως ως ένδειξη της ταχύτητας με την οποία η κινεζική αεροπορική τεχνολογία και οι δυνατότητες επιχειρήσεων μεγάλης απόστασης εξελίσσονται.



Η Αίγυπτος, η οποία έχει παραγγείλει συνολικά 55 Rafale σύμφωνα με τη Dassault Aviation, επιδιώκει παράλληλα να διατηρεί ανοιχτές σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Ρωσία και την Κίνα. Οι πληροφορίες περί ενδεχόμενης αγοράς κινεζικών J-10CE έχουν επανειλημμένα εμφανιστεί, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει επιβεβαιωθεί σχετική συμφωνία.



Έτσι, πίσω από την πρώτη αερομαχία Rafale–J-16 κρύβεται κάτι πολύ μεγαλύτερο από μία σύγκριση δύο αεροσκαφών. Πρόκειται για την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία της Κίνας στη Μεσόγειο και στην Αφρική, την προσπάθεια της Αιγύπτου να διαφοροποιήσει τις συμμαχίες της και έναν νέο ανταγωνισμό ανάμεσα στις δυτικές και κινεζικές αεροπορικές τεχνολογίες.

Μια εξαιρετικά σπάνια και επιχειρησιακά πολύτιμη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον ουρανό της Αιγύπτου. Μαχητικά Rafale της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν για πρώτη φορά σε εικονικές αερομαχίες απέναντι στα κινεζικά J-16, στο πλαίσιο της άσκησης «Eagles of Civilization 2026».Η δεύτερη διοργάνωση της κοινής αιγυπτιακής-κινεζικής άσκησης ξεκίνησε στις 22 Αυγούστου σε αεροπορικές βάσεις της Αιγύπτου. Στις 23 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το πρώτο πτητικό σκέλος, το οποίο, σύμφωνα με την κινεζική Πολεμική Αεροπορία, περιλάμβανε και σενάρια εναέριας μάχης ένας εναντίον ενός.Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση κατά την οποία κινεζικά μαχητικά πραγματοποίησαν κανονική εκπαιδευτική εμπλοκή με Rafale. Στο παρελθόν η Κίνα είχε προσομοιώσει αντίστοιχες αναμετρήσεις σε επιτελικά πολεμικά παίγνια, χωρίς όμως τα δύο αεροσκάφη να βρεθούν μαζί στον ίδιο ουρανό.Πριν από την έναρξη των πτήσεων, τα πληρώματα των δύο χωρών ενημερώθηκαν για τα χαρακτηριστικά των αεροσκαφών και συμφώνησαν κοινές διαδικασίες ασφάλειας, ελέγχου του εναέριου χώρου, απογείωσης, προσγείωσης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.Η άσκηση περιλαμβάνει επίσης κοινές αποστολές, σχεδίαση και διαχείριση σύνθετων αεροπορικών επιχειρήσεων, τακτικές απόκτησης αεροπορικής υπεροχής και ανταλλαγή επιχειρησιακής εμπειρίας.Ο «βαρύς δράκος» απέναντι στο Rafale