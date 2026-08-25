Αυτό είναι το παρελθόν και το ΜΕΛΛΟΝ... των ελληνικών εδαφών που σήμερα λέγονται «τουρκία»...!! Οι πραγματικές ονομασίες των περιοχών της Μικράς Ασίας...

Οι πραγματικές ονομασίες των περιοχών της Μικράς Ασίας Αὐτά ὅλα, πού βλέπουμε στόν παραπάνω χάρτη, τά γνωρίζαμε; Μήπως εἶναι ξεχασμένα...
Οι πραγματικές ονομασίες των περιοχών της Μικράς Ασίας Αὐτά ὅλα, πού βλέπουμε στόν παραπάνω χάρτη, τά γνωρίζαμε; Μήπως εἶναι ξεχασμένα καί θαμμένα τόσο βαθειά, πού εἶναι ἀδύνατον νά τά ἀνασύρουμε στήν μνήμη μας; Κι ὅμως…
Οὔτε ἕνας αἰώνας πέρασε… Κι ὅμως, σχεδὸν ὅλοι μας γνωρίσαμε παπποῦδες καὶ γιαγιάδες ποὺ εἶχαν ζωνταντὲς ἀναμνήσεις. Κι ὅμως, ἐλάχιστοι ἀπὸ ἐμᾶς ἄνοιξαν κάποιον χάρτη, πρὸ κειμένου νὰ μάθουν τὸ ποῦ εἶναι ὁ τόπος καταγωγῆς μας. Εἶναι καλό αὐτό; Ἤ ὄχι;
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