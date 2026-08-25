Απίστευτοι πεοπαίχτες οι τούρκοι αναλυτές... Εχθές ο στρατός τους λέγανε θα έπινε καφέ στην Αθήνα, αύριο λένε θα πίνει καφέ στο Τελαβίβ! Ότι «θα τον πιούν» είναι το μόνο σίγουρο...

Εμείς τα έχουμε ξανακούσει όλα αυτά... Ξανά και ξανά... Κι ότι θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά... Κι ότι το άλλο πρωϊ θα πίνουν τον καφέ τους κά...
Εμείς τα έχουμε ξανακούσει όλα αυτά... Ξανά και ξανά... Κι ότι θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά... Κι ότι το άλλο πρωϊ θα πίνουν τον καφέ τους κάτω από την Ακρόπολη κι ένα σωρό ακόμη που θα ήταν κωμικά, αν δεν ήταν προετοιμασία της κοινής γνώμης και προπαρασκευή πολεμικής εμπλοκής. Κι ας ακούγονται σαν ανέκδοτο!
Στην Τουρκία γίνεται συζήτηση για το ενδεχόμενο επίθεσης του Ισραήλ στην... Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.
Ανεβάζοντας τους τόνους, Τούρκοι αναλυτές λένε χαρακτηριστικά πως «είμαστε ισχυροί, οι διοικητές του στρατού μας θα πιουν τουρκικό καφέ στο Τελ Αβίβ».
Η παρουσιάστρια του Haber Global, Ντιλαρά Σαγιάν ρώτησε: «Αν χρειαστεί, το Ισραήλ δεν θα αμυνθεί μόνο στο Ιντλίμπ αλλά θα επιτεθεί από το Ιντλίμπ μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Τι σημαίνει αυτό;».
Ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Κεντ, Τσαγλάρ Οζέρ απάντησε: «Αυτή η σκέψη της επίθεσης του Ισραήλ μέχρι και την Κωνσταντινούπολη θα είναι μια τρέλα, καθώς υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που αφορούν την ισορροπία ισχύος κτλ. Η συμμαχία του Μέκκας είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έχουν γίνει σε αυτή την περιοχή. Θα δημιουργήσει μια ζώνη ανάσχεσης, με στόχο να εμποδιστούν τέτοιου είδους εχθρικές στάσεις και συμπεριφορές που θα μπορούσε να υιοθετήσει το Ισραήλ.
Το Ισραήλ εδώ έπεσε πάνω σε έναν τουρκικό τοίχο. Ένα Ισραήλ που προσπαθεί να πραγματοποιήσει τα δικά του όνειρα στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και σε ακόμη ευρύτερη περιοχή. Η προστατευτική και υποστηρικτική κάλυψη που παρέχουν πλέον οι ΗΠΑ στο Ισραήλ πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο. Αν το αφήσουν να εξελιχθεί έτσι και η υπόθεση περιοριστεί απλώς σε μια αναμέτρηση, σε έναν λογαριασμό μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, το επαναλαμβάνω: οι διοικητές μας θα πάνε στο Τελ Αβίβ και θα πιουν τον καφέ τους. Τουρκικό καφέ θα πιουν. Θα πιουν ναι...».
Ναι λέμε κι εμείς... «Θα τον πιούν»... Αλλά δεν θα είναι καφές κυρ αναλυτά μας! Για την ιστορία να υπενθυμίσουμε ότι μόλις πριν ενάμιση μήνα, άλλος τούρκος αναλυτής στο τουρκικό κανάλι «Haber Global» αναφερόμενος στο Καστελόριζο είπε: «δυστυχώς έμεινε σε αυτούς (τους Έλληνες)» και συνέχισε τη ρητορική του λέγοντας «Σε περίπτωση σύγκρουσης, οι Τούρκοι κορυφαίοι αξιωματικοί μας, σε 24 ώρες θα έρθουν και θα πίνουν τον καφέ τους στην Αθήνα»
Και δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος τούρκος αναλυτής που σε εκπομπή εθνικής εμβέλειας με τόση ευκολία λέει τέτοια πράγματα...
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