Απίστευτοι πεοπαίχτες οι τούρκοι αναλυτές... Εχθές ο στρατός τους λέγανε θα έπινε καφέ στην Αθήνα, αύριο λένε θα πίνει καφέ στο Τελαβίβ! Ότι «θα τον πιούν» είναι το μόνο σίγουρο...

Εμείς τα έχουμε ξανακούσει όλα αυτά... Ξανά και ξανά... Κι ότι θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά... Κι ότι το άλλο πρωϊ θα πίνουν τον καφέ τους κά...

















Και δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος τούρκος αναλυτής που σε εκπομπή εθνικής εμβέλειας με τόση ευκολία λέει τέτοια πράγματα...

Εμείς τα έχουμε ξανακούσει όλα αυτά... Ξανά και ξανά... Κι ότι θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά... Κι ότι το άλλο πρωϊ θα πίνουν τον καφέ τους κάτω από την Ακρόπολη κι ένα σωρό ακόμη που θα ήταν κωμικά, αν δεν ήταν προετοιμασία της κοινής γνώμης και προπαρασκευή πολεμικής εμπλοκής. Κι ας ακούγονται σαν ανέκδοτο!Στην Τουρκία γίνεται συζήτηση για το ενδεχόμενο επίθεσης του Ισραήλ στην... Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.Ανεβάζοντας τους τόνους, Τούρκοι αναλυτές λένε χαρακτηριστικά πως «είμαστε ισχυροί, οι διοικητές του στρατού μας θα πιουν τουρκικό καφέ στο Τελ Αβίβ».Η παρουσιάστρια του Haber Global, Ντιλαρά Σαγιάν ρώτησε:Ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Κεντ, Τσαγλάρ Οζέρ απάντησε:Για την ιστορία να υπενθυμίσουμε ότι μόλις πριν ενάμιση μήνα, άλλος τούρκος αναλυτής στο τουρκικό κανάλι «Haber Global» αναφερόμενος στο Καστελόριζο είπε: «δυστυχώς έμεινε σε αυτούς (τους Έλληνες)» και συνέχισε τη ρητορική του λέγοντας «Σε περίπτωση σύγκρουσης, οι Τούρκοι κορυφαίοι αξιωματικοί μας, σε 24 ώρες θα έρθουν και θα πίνουν τον καφέ τους στην Αθήνα»