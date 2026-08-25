Θεσσαλονίκη: 35χρονη κατήγγειλε ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της τη βίασε και την εγκλώβισε σε διαμέρισμα

Θύμα βιασμού από τον εν διαστάσει σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μία 35χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα είπε η γυναίκα στου...



Σύμφωνα με όσα είπε η γυναίκα στους αστυνομικούς, όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου συναντήθηκε με τον 44χρονο. Εκεί, όπως κατέθεσε, την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της και επιπλέον την χτύπησε με σφαλιάρα στο πρόσωπο και της απαγόρευσε την έξοδο από το διαμέρισμα.



Η 35χρονη, με καταγωγή από την Γεωργία, μόλις κατάφερε να φύγει από το σπίτι κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές. Ο άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της ίδιας ημέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.



Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Θύμα βιασμού από τον εν διαστάσει σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μία 35χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη.