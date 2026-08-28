Δεν τους στείλαμε τσάμπα... H Σαουδική Αραβία μας χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot

Σε βαθύ γεωπολιτικό και οικονομικό γρίφο εξελίσσεται η ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή. Πρόσφατες διαρροές από το υπουργεί...



Η συμφωνία



Μέχρι σήμερα, η επίσημη γραμμή βασιζόταν στη διμερή συμφωνία που όριζε ότι το Ριάντ καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της αποστολής. Βάσει αυτής, η Σαουδική Αραβία ανέλαβε τη διαμονή, τη διατροφή, τη μεταφορά και την τεχνική αναβάθμιση των ελληνικών συστημάτων.



Στην πράξη, το ελληνικό Δημόσιο προκαταβάλλει τα ποσά αυτά μέσω των δικών του κωδικών και στη συνέχεια αποζημιώνεται απολογιστικά από το Ριάντ. Ωστόσο, το διπλωματικό σκηνικό ανατράπηκε άρδην μετά την υπογραφή του «Συμφώνου της Μέκκας», μιας περιφερειακής συμφωνίας στην οποία προσχώρησε πρόσφατα η Σαουδική Αραβία, προκαλώντας έντονη ενόχληση στην Αθήνα. Η κίνηση αυτή του Ριάντ, η οποία ευνοεί νέες στρατηγικές ισορροπίες και προσεγγίσεις με τρίτες χώρες που δεν ευθυγραμμίζονται με τα ελληνικά συμφέροντα, θεωρήθηκε από την Αθήνα μια έμμεση μετατόπιση της Σαουδικής Αραβίας από το πνεύμα της στενής αμυντικής σύμπραξης με την Ελλάδα.



Η δυσαρέσκεια για το «Σύμφωνο της Μέκκας» αποτελεί, σύμφωνα με αναλυτές, τον βασικό καταλύτη για τις διαρροές περί πρόωρου τερματισμού της αποστολής. Επιπρόσθετα, όπως έχουν ήδη επισημάνει «ΤΑ ΝΕΑ», οι Σαουδάραβες αρνήθηκαν ήδη κατηγορηματικά να χρηματοδοτήσουν την αναβαθμισμένη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών πυραυλικών συστημάτων Patriot που είχαν υποσχεθεί, βάζοντας ένα ακόμα λιθαράκι στη διαφαινόμενη απόφαση του επαναπατρισμού των πυραύλων.



Ισορροπία



Η προοπτική μιας τέτοιας ρήξης αλλάζει ριζικά τα οικονομικά δεδομένα. Εάν η πυροβολαρχία αποσυρθεί εσπευσμένα, παραμένει νομικά και οικονομικά μετέωρο αν η Σαουδική Αραβία θα δεχθεί να καλύψει το σύνολο των απολογιστικών δαπανών ή αν θα ενεργοποιηθούν ρήτρες που θα αφήσουν τον λογαριασμό στην ελληνική πλευρά.



Από επιχειρησιακή σκοπιά, στρατιωτικοί κύκλοι τονίζουν ότι η επιστροφή της συστοιχίας είναι επιβεβλημένη για την ενίσχυση της εγχώριας αντιαεροπορικής ομπρέλας στο Αιγαίο. Εντούτοις, η πολιτική διάσταση κυριαρχεί. Η Αθήνα καλείται τώρα να ισορροπήσει ανάμεσα στην απάντηση προς το Ριάντ για το «Σύμφωνο της Μέκκας» και στην αποφυγή μιας οικονομικής «μαύρης τρύπας». Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν ο επαναπατρισμός, εάν και όποτε αυτό πραγματοποιηθεί, θα γίνει με ομαλούς οικονομικούς όρους ή αν ο έλληνας φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει το τίμημα μιας διπλωματικής ψυχρότητας στη Μέση Ανατολή.

Σε βαθύ γεωπολιτικό και οικονομικό γρίφο εξελίσσεται η ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή. Πρόσφατες διαρροές από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας (ΥΠΕΘΑ) φέρνουν στο φως ένα σοβαρό ενδεχόμενο πρόωρης απόσυρσης και επιστροφής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Η αποστολή στο Γιανμπού, η οποία αποτελούσε επί χρόνια την κορωνίδα της αμυντικής εξωστρέφειας της Αθήνας, τελεί υπό ριζική αναθεώρηση. Καθώς ο επαναπατρισμός εξετάζεται πλέον σοβαρά, το κρίσιμο ερώτημα που ανακύπτει είναι ποιος θα πληρώσει τελικά τον λογαριασμό, ειδικά μετά τη διπλωματική ψυχρότητα που προκάλεσε η προσχώρηση του Ριάντ στο πρόσφατο «Σύμφωνο της Μέκκας».Το οικονομικό σκέλος της αποστολής παραμένει υψηλό και ήδη σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», η Σαουδική Αραβία χρωστάει στην Ελλάδα 6.000.000 ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) στη «Διαύγεια», οι εγκριθείσες τρέχουσες πιστώσεις μόνον για το προηγούμενο δίμηνο ανέρχονται σε 755.920 ευρώ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν τη μηνιαία κάλυψη αναγκών του προσωπικού για τον Ιούνιο (234.780 €) και τον Ιούλιο (243.660 €), ειδικές αποζημιώσεις στελεχών ύψους 268.800€, καθώς και κονδύλια για πρώτες ύλες ιματισμού.