Μεγάλη μέρα για τη Μακεδονία μας... Ο Παύλος Μελάς από την πλευρά της Καλαμπάκας περνάει στην σκλαβωμένη γη μας για να ξεκινήσει τον Ένοπλο Αγώνα

Ο Ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού Παύλος Μελάς, που ορίστηκε από το Ελληνικό Μακεδονικό Κομιτάτο στην Αθήνα αρχηγός όλων των ανταρτικών σω...

Ο Ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού Παύλος Μελάς, που ορίστηκε από το Ελληνικό Μακεδονικό Κομιτάτο στην Αθήνα αρχηγός όλων των ανταρτικών σωμάτων στη Δυτική Μακεδονία, μαζί με 30 άνδρες, Μακεδόνες, Κρήτες και Λάκωνες, διέρχεται τη νύχτα της 27/28 Αυγούστου 1904 την ελληνοτουρκική μεθόριο, κοντά στη Μονή Μερίτσας (Οξύνεια Καλαμπάκας), για να αρχίσει τον αγώνα του κατά της βουλγαρικής ένοπλης δραστηριότητας.







