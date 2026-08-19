Ιρανική απειλή στην Ανατολική Μεσόγειο: Παραμένουν τα F-16 στην Κύπρο, σχέδιο για μετακίνηση Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα

Οι νέες απειλές που εκτοξεύει η Τεχεράνη και αφορούν αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσ...



Παραμένουν τα ελληνικά F-16 στην Πάφο



Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert τα ελληνικά F-16 εξακολουθούν να παραμένουν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, ενισχύοντας την αεράμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος βρίσκεται πολύ κοντά στη ζώνη της κρίσης.



Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη επιχειρησιακή σημασία υπό το φως των νέων δεδομένων, καθώς προσφέρει δυνατότητα άμεσης αντίδρασης και ενίσχυσης της αεροπορικής επιτήρησης στην Ανατολική Μεσόγειο.



Στο τραπέζι νέα συνδρομή προς τη Βουλγαρία



Την ίδια ώρα, η Αθήνα εμφανίζεται έτοιμη να εξετάσει ενδεχόμενο νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική συνδρομή, εφόσον αυτό υποβληθεί.



Υπάρχει άλλωστε το προηγούμενο της ανάπτυξης ελληνικού συστήματος Patriot στην περιοχή του Διδυμοτείχου, ώστε να μπορεί να συνδράμει στην προστασία και του βουλγαρικού εναέριου χώρου απέναντι σε πιθανή βαλλιστική απειλή. Εφόσον η Σόφια ζητήσει εκ νέου ελληνική συνδρομή, το αίτημα θα εξεταστεί με βάση τα δεδομένα που θα επικρατούν και πρωτίστως τις επιχειρησιακές ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα



Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται βρίσκεται η μετακίνηση της συστοιχίας Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής προστασίας των κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Κρήτη.



Η Σούδα αποτελεί στρατηγικής σημασίας κόμβο τόσο για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όσο και για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Στην περιοχή βρίσκονται σημαντικές ναυτικές και αεροπορικές υποδομές, ενώ η βάση χρησιμοποιείται διαρκώς για την υποστήριξη συμμαχικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.



Για το ΓΕΕΘΑ, το ζητούμενο είναι η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής της ελληνικής στρατιωτικής διάταξης σε κάθε νέα εξέλιξη. Καμία κίνηση δεν θεωρείται δεδομένη, όμως όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές, όσο η κατάσταση παραμένει ρευστή και η ιρανική πυραυλική απειλή επηρεάζει άμεσα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό Ελλάδας και συμμάχων.

Οι νέες απειλές που εκτοξεύει η Τεχεράνη και αφορούν αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο ανεβάζουν εκ νέου το επίπεδο επιφυλακής και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τους Financial Times, μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο ιρανικό «ραντάρ» περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, όπου βρίσκονται ή χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.Στην Αθήνα και στο ΓΕΕΘΑ παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.Η στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τους συμμάχους, έχοντας στο τραπέζι όλα τα πιθανά σενάρια και τις κινήσεις που ενδέχεται να απαιτηθούν ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.