Τωρα... Φωτιά στον Γέρακα δίπλα στην Αττική Οδό – Μήνυμα από το 112 στην Ανθούσα «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (19.8.26) σε χαμηλή βλάστηση στον Γέρακα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε γι...

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (19.8.26) σε χαμηλή βλάστηση στον Γέρακα.Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά στον Γέρακα περίπου στις 15:30.Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα .Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Παλλήνης .Στις 15:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.