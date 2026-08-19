Ανεξιχνίαστο το μυστήριο πίσω από τη μοιραία εισβολή στη Σύρο - Τι λέει το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών



Στο βούλευμα γίνεται λεπτομερής ανασύνθεση των γεγονότων. Στις 16.40 ο 41χρονος επέστρεψε στην οικία του στην Aνω Σύρο. Στις 16.55 επέστρεψε στην οικία και η σύζυγός του. Επτά λεπτά αργότερα εμφανίστηκε ένα άτομο που αρχικά δεν ήταν δυνατό να αναγνωριστεί. Φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι με δύο γκρι ρίγες σε κάθε πόδι και μαύρα παπούτσια με λευκή σόλα.



Στην πλάτη του είχε σακίδιο μάρκας Under Armour, ενώ φορούσε μπλε χειρουργικά γάντια μιας χρήσης, είχε καλυμμένο το κεφάλι με κουκούλα ή μαντίλι και φορούσε μαύρα γυαλιά ηλίου.



Το άτομο αυτό πλησίασε την είσοδο του σπιτιού και παρέμεινε για 20 δευτερόλεπτα έξω από την πόρτα, αφουγκραζόμενο τους ήχους από το εσωτερικό.



Στο βούλευμα γίνεται λεπτομερής ανασύνθεση των γεγονότων. Στις 16.40 ο 41χρονος επέστρεψε στην οικία του στην Aνω Σύρο. Στις 16.55 επέστρεψε στην οικία και η σύζυγός του. Επτά λεπτά αργότερα εμφανίστηκε ένα άτομο που αρχικά δεν ήταν δυνατό να αναγνωριστεί. Φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι με δύο γκρι ρίγες σε κάθε πόδι και μαύρα παπούτσια με λευκή σόλα.Στην πλάτη του είχε σακίδιο μάρκας Under Armour, ενώ φορούσε μπλε χειρουργικά γάντια μιας χρήσης, είχε καλυμμένο το κεφάλι με κουκούλα ή μαντίλι και φορούσε μαύρα γυαλιά ηλίου.Το άτομο αυτό πλησίασε την είσοδο του σπιτιού και παρέμεινε για 20 δευτερόλεπτα έξω από την πόρτα, αφουγκραζόμενο τους ήχους από το εσωτερικό.









Στη συνέχεια χτύπησε το κουδούνι με το αριστερό χέρι. Με το ίδιο χέρι έβγαλε το σακίδιο από τους ώμους και το τοποθέτησε στη γωνία του μπαλκονιού. Με το δεξί χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι πάνω από λευκή πετσέτα, με την ασημένια λάμα να προεξέχει, ενώ στο αριστερό κρατούσε μαύρη σακούλα σκουπιδιών.



Αντιμέτωποι με μαχαίρια



Στις 17.02.53 η σύζυγος του 41χρονου άνοιξε την πόρτα και το άγνωστο άτομο εισήλθε βίαια στην κατοικία. Εκεί σημειώθηκε η πρώτη επίθεση. Το άτομο πρόταξε προς τη γυναίκα μαχαίρι 30 εκατοστών, ακουμπώντας την στην κοιλιακή χώρα και προκαλώντας της μικρή εκδορά. Η γυναίκα άρχισε να ουρλιάζει, οπισθοχώρησε και προσπάθησε με τα χέρια της να απωθήσει τον εισβολέα.



Τότε το άτομο στράφηκε προς τον 41χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με το βούλευμα, καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας με την πλάτη προς τον νεροχύτη. Ο κατηγορούμενος σηκώθηκε, έκανε ένα βήμα προς τα αριστερά πλησιάζοντας το ψυγείο και πήρε με το δεξί του χέρι από το τραπέζι ένα δεύτερο μαχαίρι, πράσινου χρώματος, με μήκος λάμας 12,5 εκατοστών.



Για λίγα δευτερόλεπτα οι δύο βρέθηκαν αντιμέτωποι κρατώντας μαχαίρια. Το άγνωστο άτομο πρόταξε το δικό του μαχαίρι προς τον 41χρονο, αλλά στη συνέχεια, μπροστά στην αντίδρασή του, άρχισε να οπισθοχωρεί και τελικά τράπηκε σε φυγή.



Η καταδίωξη



Από αυτό το σημείο, όμως, η υπόθεση παίρνει διαφορετική τροπή, σύμφωνα με την εκτίμηση των δικαστών. Το βούλευμα αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος, βλέποντας την οπισθοχώρηση του εισβολέα και λαμβάνοντας υπόψη τη μικρότερη σωματοδομή του, «αναθαρρεί». Στη συνέχεια, κρατώντας στο δεξί χέρι το πράσινο μαχαίρι, ακολουθεί το άτομο που βγαίνει από το σπίτι.



Στις 17.03 το άγνωστο άτομο εξέρχεται από την κατοικία, μαζεύει γρήγορα από το πάτωμα το μαύρο σακίδιο και κατεβαίνει με ταχύτητα τα σκαλοπάτια. Αμέσως μετά βγαίνει και ο 41χρονος, κρατώντας μία ξύλινη καρέκλα και έχοντας στο δεξί του χέρι το πράσινο μαχαίρι. Φωνάζει κάτι που δεν είναι κατανοητό και πετά την καρέκλα προς το άτομο που απομακρύνεται.



Σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με τους δικαστές, ο κατηγορούμενος μπορούσε πλέον από τις κινήσεις του ατόμου να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για γυναίκα. Παρά ταύτα, αποφάσισε να την ακολουθήσει. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατύπωση που χρησιμοποιείται στο βούλευμα, ότι ο 41χρονος κινήθηκε από «αίσθημα ανταπόδοσης της προσβολής που υπέστη ο ίδιος και η σύζυγός του».



Με απλά λόγια, οι δικαστές εκτιμούν ότι, από τη στιγμή που η γυναίκα είχε φύγει από το σπίτι και απομακρυνόταν, ο 41χρονος δεν περιορίστηκε στην αντιμετώπιση του κινδύνου, αλλά επέλεξε να την καταδιώξει. Διαβάστε τη συνέχεια ΕΔΩ Από αυτό το σημείο, όμως, η υπόθεση παίρνει διαφορετική τροπή, σύμφωνα με την εκτίμηση των δικαστών. Το βούλευμα αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος, βλέποντας την οπισθοχώρηση του εισβολέα και λαμβάνοντας υπόψη τη μικρότερη σωματοδομή του, «αναθαρρεί». Στη συνέχεια, κρατώντας στο δεξί χέρι το πράσινο μαχαίρι, ακολουθεί το άτομο που βγαίνει από το σπίτι.Στις 17.03 το άγνωστο άτομο εξέρχεται από την κατοικία, μαζεύει γρήγορα από το πάτωμα το μαύρο σακίδιο και κατεβαίνει με ταχύτητα τα σκαλοπάτια. Αμέσως μετά βγαίνει και ο 41χρονος, κρατώντας μία ξύλινη καρέκλα και έχοντας στο δεξί του χέρι το πράσινο μαχαίρι. Φωνάζει κάτι που δεν είναι κατανοητό και πετά την καρέκλα προς το άτομο που απομακρύνεται.Σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με τους δικαστές, ο κατηγορούμενος μπορούσε πλέον από τις κινήσεις του ατόμου να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για γυναίκα. Παρά ταύτα, αποφάσισε να την ακολουθήσει. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατύπωση που χρησιμοποιείται στο βούλευμα, ότι ο 41χρονος κινήθηκε από «αίσθημα ανταπόδοσης της προσβολής που υπέστη ο ίδιος και η σύζυγός του».Με απλά λόγια, οι δικαστές εκτιμούν ότι, από τη στιγμή που η γυναίκα είχε φύγει από το σπίτι και απομακρυνόταν, ο 41χρονος δεν περιορίστηκε στην αντιμετώπιση του κινδύνου, αλλά επέλεξε να την καταδιώξει.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, με το οποίο αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του 41χρονου, αναδεικνύει τις αντιφάσεις που εντόπισαν οι δικαστές στην εκδοχή του, αλλά και τα ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση που αρχικά εμφανίστηκε ως εισβολή με σκοπό τη ληστεία.Γιατί πήγε με καλυμμένα χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο σπίτι; Γιατί φορούσε χειρουργικά γάντια και είχε μαζί της μαχαίρι; Και, κυρίως, υπήρχε κάτι που συνέδεε την ίδια με τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στην οικία; Απαντήσεις σε αυτά δεν δίνει το βούλευμα.Δίνει όμως μια εξαιρετικά λεπτομερή εικόνα όσων συνέβησαν όταν η 41χρονη εμφανίζεται έξω από το σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, μέχρι τη στιγμή που, περίπου 70 μέτρα μακριά, πέφτει στο έδαφος έχοντας δεχθεί το μοιραίο χτύπημα στην πλάτη. Κυρίως, το Συμβούλιο εξηγεί γιατί δεν πείστηκε από τον ισχυρισμό του 41χρονου ότι το θανάσιμο πλήγμα είχε προκληθεί μέσα στο σπίτι.