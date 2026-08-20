Να τα θυμόμαστε αυτά! Την ώρα που το «Λήμνος» εμβόλιζε το «ΚεμάλΡέϊς» ΕΛΛΗΝΙΚΟ F-16 την βομβάρδιζε εικονικά πετώντας 100 μέτρα από πάνω της...!!! ΦΩΤΟ



Φιλική προσέγγιση F-16 της ΠΑ της τουρκ.Φ/Γ "GOKCEADA"(F-494),πετώντας στα 300ft, έτσι για να της δείξει τι..."παστέλια" θα φάει την ...επόμενη φορά! Μπορεί στην πρόσφατη πολύ σοβαρή κρίση το ΠΝ ν'άλλαξε το "Air-Conditioning"των Μεμετοπαποριών, αλλά και η ΠΑ δεν υστέρησε.Φιλική προσέγγιση F-16 της ΠΑ της τουρκ.Φ/Γ "GOKCEADA"(F-494),πετώντας στα 300ft, έτσι για να της δείξει τι..."παστέλια" θα φάει την ...επόμενη φορά! pic.twitter.com/JJXumbPUh3 August 19, 2020

Το επεισόδιο με την ψευτομαγκιά του Τούρκου πλοιάρχου της φρεγάτας “Kemal Reis” που κατέληξε, λόγω της ελληνικής ναυτοσύνης, σε φιάσκο πρώτου μεγέθους, με την ελληνική φρεγάτα “ΛΗΜΝΟΣ” να φιλοδωρεί το τούρκικο με μια μεγαλοπρεπή τρύπα, φαίνεται πως δεν ήταν το μοναδικό…Και η Πολεμική Αεροπορία δεν υστέρησε και έδειξε τα δόντια της στους υπερφίαλους “τσάμπα μάγκες”. Έτσι, σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter του συναδέλφου Λεωνίδα Μπλαβέρη, ελληνικό F-16 πέταξαν… χαμηλά, 300 πόδια πάνω από την τουρκική φρεγάτα “GOKCEADA”(F-494), έτσι για να μην υπάρχουν αμφιβολίες για τις προθέσεις σε περίπτωση που οι προκλήσεις ξεφύγουν.