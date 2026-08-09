Αυτές είναι οι αλλαγές στην στρατιωτική θητεία... Ποιοι δικαιούνται 9μηνο! Και η δική μας άποψη...

Παραθέτουμε την είδηση σημειώνοντας πως θεωρούμε ιδιαίτερα χαμηλό τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας η οποία πρέπει να αυξηθεί για να καλύ...









Το μοντέλο της Κύπρου θα ήταν μια καλή αρχή (14 μήνες θητεία τουλάχιστον), αλλά δυστυχώς όλοι υπολογίζουν το πολιτικό κόστος που προφανώς έχει μεγαλύτερη σημασία από την Εθνική Ασφάλεια. Επίσης στην Κύπρο . η στρατιωτική θητεία είναι καθολική και υποχρεωτική αμέσως μετά το σχολείο, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι κατατάσσονται στην Εθνική Φρουρά πριν ξεκινήσουν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.





Έτσι πολλοί νέοι θα γλίτωναν και θα ορίμαζαν εντός των Ενόπλων Δυνάμεων πριν καταστούν όργανα των γκρουπόσκουλων σε κάποια από τα Πανεπιστήμια που θα εισέρχονταν...



Νέα δεδομένα ισχύουν για τους στρατεύσιμους της κλάσης 2029. Η Στρατολογία διευκρίνισε ποιοι μπορούν να απολυθούν στους εννέα μήνες και πώς χορηγείται αναβολή σε υποψήφιους σπουδαστές χωρίς προηγούμενη εγγραφή σε σχολή.



Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά με τη σειρά κατάταξης που παρουσιάζεται από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026.



Δικαίωμα εννιάμηνης στρατιωτικής θητείας αποκτούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όσοι καταταγούν με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους.



Ποιοι μπορούν να υπηρετήσουν εννέα μήνες



Η ρύθμιση αφορά τους στρατεύσιμους της κλάσης 2029, δηλαδή όσους έχουν γεννηθεί το 2008.



Ειδικότερα, δυνατότητα απόλυσης μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας έχουν οι γεννημένοι από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως και τις 15 Μαΐου 2008.



Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κληθούν και να καταταγούν με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, στο πλαίσιο της 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ.



Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει επίσης να εκπληρώσουν εξ ολοκλήρου την κύρια στρατιωτική τους υποχρέωση. Εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα μπορούν να απολυθούν μετά από εννέα μήνες πραγματικής υπηρεσίας.



Η δυνατότητα προβλέπεται στο άρθρο 246 του νόμου 5265/2026 (Α΄ 3).

Αναβολή χωρίς προηγούμενη εγγραφή σε σχολή



Με τον νέο νόμο αλλάζει και η διαδικασία χορήγησης αναβολής για υποψήφιους σπουδαστές Ανώτερων ή Ανώτατων σχολών.



Οι στρατεύσιμοι που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ενημέρωση μπορούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης χωρίς να έχει προηγηθεί η εγγραφή τους σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.



Η ρύθμιση αφορά υποψήφιους σπουδαστές και προβλέπεται στο άρθρο 188 του νόμου 5265/2026 (Α΄ 3).



Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να προσκομίσει προηγούμενη εγγραφή σε σχολή για να υποβάλει το σχετικό αίτημα αναβολής.