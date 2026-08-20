Για τα 80α γενέθλια της Άννας Μαρίας... Έρχεται στην Αθήνα η Ελληνίδα Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία!

Η βασίλισσα Σοφία φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από το τέλος του καλοκαιριού, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό τ...



Η Άννα Μαρία γίνεται 80 και η οικογένεια συγκεντρώνεται στην Ελλάδα



Η αφορμή για τη φετινή συνάντηση είναι τα 80ά γενέθλια της Άννας Μαρίας, τα οποία είναι στις 30 Αυγούστου, όπως αναφέρει το Vanitatis.



Η τέως βασίλισσα των Ελλήνων αναμένεται να γιορτάσει την ιδιαίτερη αυτή ημέρα έχοντας κοντά της μέλη της οικογένειάς της, ενώ η παρουσία της βασίλισσας Σοφίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.



Η πρόθεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν ισπανικά μέσα, είναι να ταξιδέψουν μαζί της στην Ελλάδα οι κόρες της, ινφάντες Ελένα και Κριστίνα. Η τελική σύνθεση της οικογενειακής συνάντησης, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τις επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις των υπόλοιπων μελών.







Η Άννα Μαρία είναι μητέρα των πέντε παιδιών του Κωνσταντίνου και, συνεπώς, των Ελλήνων ξαδέλφων του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε. Ο Ισπανός μονάρχης έχει διατηρήσει διαχρονικά στενή σχέση μαζί τους, με τις δύο οικογένειες να συναντώνται σε διακοπές και σημαντικές προσωπικές στιγμές.



Η οικογενειακή σύνδεση δεν περιορίζεται, μάλιστα, στην ισπανική πλευρά. Η Άννα Μαρία είναι αδελφή της Μαργαρίτας της Δανίας, μητέρας του σημερινού βασιλιά Φρειδερίκου, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας και μελών της δανικής βασιλικής οικογένειας.

Η βασίλισσα Σοφία φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από το τέλος του καλοκαιριού, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό της τις δύο κόρες της, τις ινφάντες Ελένα και Κριστίνα.Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, η τέως βασίλισσα της Ελλάδας σχεδιάζει το ταξίδι της στη χώρα μας στα τέλη Αυγούστου, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικογένεια της Άννας Μαρίας αναμένεται να συγκεντρωθεί στην Ελλάδα.Η σχέση των δύο γυναικών είναι ιδιαίτερα στενή και ξεκινά πολλές δεκαετίες πίσω. Η Άννα Μαρία παντρεύτηκε το 1964 τον Κωνσταντίνο, αδελφό της Σοφίας, και από τότε οι δύο οικογένειες συνδέθηκαν ακόμη περισσότερο.