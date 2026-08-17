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Ροστόφ: Ουκρανικά drones έπληξαν βιομηχανία κατασκευής στερεών καυσίμων για ρωσικούς πυραύλους

Αυγούστου 17, 2026

  Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν βιομηχανικό σύμπλεγμα παραγωγής στερεών καυσίμων για τους ρωσικούς πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ κατά τ...

 



Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν βιομηχανικό σύμπλεγμα παραγωγής στερεών καυσίμων για τους ρωσικούς πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ κατά την διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

«Η εταιρεία κατασκευάζει στερεό προωθητικό πυραύλων για συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών, καθώς και για μια σειρά πυραυλικών συστημάτων και αερομεταφερόμενων όπλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού.

Οι ρωσικές αρχές απέφυγαν να πουν τι επλήγη στο Ροστόφ, αλλά ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή.

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