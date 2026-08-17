Άγρια εξέλιξη... Το Ιράν χτύπησε με drone το γραφείο του πρωθυπουργού του Κουρδιστάν στο Ιράκ, Μασρούρ Μπαρζανί

Ο Μπαρζανί χαρακτηρίζει την επίθεση άμεση απειλή για την κουρδική περιοχή Ο πρωθυπουργός της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KR...

Ο Μπαρζανί χαρακτηρίζει την επίθεση άμεση απειλή για την κουρδική περιοχή

Ο πρωθυπουργός της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG), Μασρούρ Μπαρζανί, δήλωσε τη Δευτέρα 17/08 ότι ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν το ιδιωτικό του γραφείο και την κατοικία υψηλόβαθμου αξιωματούχου ασφαλείας του ιρακινού Κουρδιστάν στην επαρχία Ερμπίλ, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα «επικίνδυνη κλιμάκωση» και άμεση απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.Ο Μπαρζανί ανέφερε σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα «X» ότι τα στοιχεία και οι έρευνες που διεξήγαγαν οι αρχές Αντιτρομοκρατίας του Κουρδιστάν επιβεβαίωσαν ότι οι δύο στόχοι επλήγησαν από επιθέσεις drones προερχόμενα από το Ιράν.«Κατόπιν έρευνας της Μονάδας Αντιτρομοκρατίας του Κουρδιστάν, το προσωπικό μου γραφείο και η κατοικία του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών έγιναν στόχος ιρανικών επιθέσεων με drone νωρίτερα σήμερα», δήλωσε ο Μπαρζανί.Άλλες εκδοχές της δήλωσής του προσδιόρισαν τον δεύτερο στόχο ως την κατοικία του επικεφαλής, προέδρου ή γενικού διευθυντή της Υπηρεσίας Παραστίν (Parastin) –της υπηρεσίας προστασίας.Ο Μπαρζανί καταδίκασε απεφράστως τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις «απερίσκεπτες και απαράδεκτες».«Πρόκειται για μια επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Περιφέρειας του [ιρακινού] Κουρδιστάν», τόνισε.Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις δεν πρόκειται να αποτρέψουν τις κουρδικές Αρχές από τη συνέχιση των καθηκόντων τους.«Αυτές οι επιθέσεις δεν θα μας αποτρέψουν από το να ασκούμε τα καθήκοντά μας και να προστατεύουμε τους πολίτες μας», δήλωσε ο Μπαρζανί.Δύο drones φορτωμένα με εκρηκτικάΗ υπηρεσία Αντιτρομοκρατίας του Κουρδιστάν ανακοίνωσε ότι δύο drones γεμάτα εκρηκτικά χτύπησαν τα κεντρικά γραφεία του ιδιωτικού γραφείου του Μπαρζανί και την κατοικία του διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας στην περιφέρεια Πιρμάμ της επαρχίας Eρμπίλ.Σύμφωνα με την υπηρεσία, η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 12.28 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου.Η υπηρεσία ταυτόχρονα προσδιόρισε τα αεροσκάφη ως drones τύπου «Hadid-110» και ανέφερε ότι είχαν εκτοξευθεί διασυνοριακά από το Ιράν προς τους δύο στόχους.Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.Προγενέστερη ανακοίνωση της υπηρεσίας ασφαλείας της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν ανέφερε επίσης ότι δύο drones επιτέθηκαν στο γραφείο του πρωθυπουργού της KRG και ότι τα πλήγματα προήλθαν από ιρανικό έδαφος.Ο Μπαρζανί υπογράμμισε ότι τα πορίσματα της Διεύθυνσης Αντιτρομοκρατίας επιβεβαίωσαν πως τόσο το γραφείο του όσο και η κατοικία του αξιωματούχου ασφαλείας υπέστησαν αυτό που χαρακτήρισε ως ιρανικές επιθέσεις με drone.Καταδίκασε τα πλήγματα «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο», κάνοντας λόγο για παράνομες, απερίσκεπτες και απαράδεκτες ενέργειες.Ο Μπαρζανί σημείωσε ότι το περιστατικό συνιστά κάτι παραπάνω από μια επίθεση σε μεμονωμένες τοποθεσίες, χαρακτηρίζοντάς το απειλή για το σύνολο της κουρδικής περιοχής.«Επιβεβαιώνω ότι συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», ανέφερε.Τόνισε επίσης ότι οι επιθέσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν την πορεία των περιφερειακών Αρχών.«Τέτοιες επιθέσεις δεν θα μας αποτρέψουν ποτέ από το να συνεχίσουμε να εκτελούμε τα καθήκοντά μας και να προστατεύουμε τους πολίτες μας», δήλωσε ο Μπαρζανί.