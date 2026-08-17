Εκλογές την Άνοιξη: Νέα αίτηση για όσους θέλουν να ψηφίσουν από το εξωτερικό – Η ενημέρωση του ΥΠΕΣ

Ενημέρωση προς τους Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού, μέσω email, ξεκίνησε να αποστέλει το υπουργείο Εσωτερικών, καλώντας όσους επιθυμούν...











Τρεις επιλογές για την ψήφο από το εξωτερικό



Με εγκύκλιο της 31ης Ιουλίου 2026, το υπουργείο Εσωτερικών καθόρισε αναλυτικά το νέο πλαίσιο για τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Δικαίωμα εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που θα βρίσκονται μόνιμα ή προσωρινά εκτός Ελλάδας την ημέρα των εκλογών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου και διαθέτουν το δικαίωμα του εκλέγειν.



Οι εκλογείς μπορούν πλέον να επιλέξουν έναν από τρεις τρόπους άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος: αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικό τμήμα του εξωτερικού, επιστολική ψήφο ή επιστολική ψήφο μόνο στην περίπτωση που δεν συσταθεί εκλογικό τμήμα στην πόλη του εξωτερικού που έχουν επιλέξει.



Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας, ο εκλογέας δηλώνει κατά την αίτησή του τη χώρα και την πόλη όπου επιθυμεί να ψηφίσει. Εάν τελικά δεν συσταθεί εκλογικό τμήμα στη συγκεκριμένη πόλη, όσοι έχουν επιλέξει αποκλειστικά την αυτοπρόσωπη ψηφοφορία θα τοποθετούνται στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα που θα λειτουργήσει.



Όσοι επιλέξουν επιστολική ψήφο θα πρέπει να δηλώσουν διεύθυνση στο εξωτερικό για την αποστολή του εκλογικού υλικού. Εάν τελικά δεν αποστείλουν τον φάκελο επιστροφής ή αυτός δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, θα μπορούν την ημέρα των εκλογών να ψηφίσουν με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Ελλάδα.



Παράλληλα, προβλέπεται και μια ενδιάμεση επιλογή: ο εκλογέας μπορεί να δηλώσει ότι επιθυμεί να ψηφίσει αυτοπροσώπως σε συγκεκριμένη πόλη του εξωτερικού και, μόνο εφόσον δεν συσταθεί εκεί εκλογικό τμήμα, να ψηφίσει επιστολικά.



Γιατί απαιτείται νέα αίτηση



Κρίσιμη αλλαγή είναι ότι οι προηγούμενες εγγραφές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού παύουν να ισχύουν, καθώς με το νέο σύστημα οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να ψηφίσουν.



Έτσι, νέα αίτηση πρέπει να υποβάλουν τόσο όσοι είχαν εγγραφεί στο παρελθόν για να ψηφίσουν σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού στις βουλευτικές εκλογές όσο και όσοι είχαν εγγραφεί για επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Το ΥΠΕΣ προβλέπει μάλιστα ότι οι συγκεκριμένοι εκλογείς θα ενημερωθούν προσωπικά με email ή SMS για την ανάγκη επανεγγραφής.



Πώς γίνεται η εγγραφή



Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του υπουργείου Εσωτερικών είτε μέσω της αρμόδιας ελληνικής διπλωματικής ή προξενικής αρχής στη χώρα διαμονής του εκλογέα.



Για την ηλεκτρονική διαδικασία, η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με κωδικούς Taxisnet ή, εναλλακτικά, με στοιχεία ελληνικού διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου, με επιβεβαίωση μέσω κωδικού μιας χρήσης (OTP).



Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω ελληνικής πρεσβείας ή προξενικής αρχής, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε μέσω της υπηρεσίας MyConsulLive με βιντεοκλήση, χωρίς χρέωση για την προξενική συνδρομή.



Με την ολοκλήρωση της αίτησης αποδίδεται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποίος αποστέλλεται στο email και στο κινητό τηλέφωνο του εκλογέα ως αποδεικτικό της επιτυχούς υποβολής.



Ενημέρωση προς τους Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού, μέσω email, ξεκίνησε να αποστέλει το υπουργείο Εσωτερικών, καλώντας όσους επιθυμούν να ψηφίσουν από το εξωτερικό στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να υποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.Το μήνυμα απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι είτε είχαν εγγραφεί ή υποβάλει αίτηση εγγραφής, πριν από την ψήφιση του ν. 5285/2026, στους ειδικούς καταλόγους Ελλήνων εκλογέων εξωτερικού για τις βουλευτικές εκλογές, είτε είχαν εγγραφεί στους ειδικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές, δηλώνοντας διεύθυνση παράδοσης του εκλογικού υλικού εκτός Ελλάδας.Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΥΠΕΣ, όσοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από το εξωτερικό στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέα αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται προηγουμένως να συμβουλευτούν τις «Γενικές οδηγίες» που είναι διαθέσιμες στην ίδια πλατφόρμα.