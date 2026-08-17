Όπως η 17Ν στον Βύρωνα και οι ΕΛΑΣίτες στα Δεκεμβριανά! Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού στην Γαστούνη για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά!





Οι αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια ομάδα εξαγριωμένων ΡΟΜΑ, σε ένα συμβάν που είχε ως αφορμή την προσαγωγή ενός ατόμου για αστυνομικό έλεγχο.



Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει το περιστατικό ακόμη πιο ανησυχητικό, καθώς η ένταση δεν σημειώθηκε στον δρόμο, αλλά μεταφέρθηκε μέσα στην ίδια την αστυνομική υπηρεσία. – Ένα όριο που έως τώρα έμοιαζε αδιανόητο να παραβιαστεί, φαίνεται πως παραβιάστηκε.





Ενίσχυση των δυνάμεων



Μετά τα γεγονότα της Κυριακής 16/8/2026, η αστυνομική παρουσία στην περιοχή ενισχύθηκε. Από νωρίς το πρωί της Φευτερας 17/8/2026 αναπτύχθηκαν επιπλέον δυνάμεις στη Γαστούνη, ενώ στην Ηλεία βρέθηκε και ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος.



Ο Γενικός Επιθεωρητής ενημερώθηκε για τα όσα φέρεται να συνέβησαν και βρίσκεται σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση και να αξιολογηθούν τα επόμενα βήματα.



Η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάγκη για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση στην ευρύτερη περιοχή της Γαστούνης βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο, μετά το σοβαρό περιστατικό που φέρεται να εκτυλίχθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.

Το γεγονός ότι ένα τέτοιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε μέσα σε Αστυνομικό Τμήμα, παρουσία ενστόλων(!), είναι αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη αίσθηση και δημιουργεί πλέον σοβαρά ερωτήματα για το πού μπορεί να φτάσει η κατάσταση.