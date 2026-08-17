Όπως η 17Ν στον Βύρωνα και οι ΕΛΑΣίτες στα Δεκεμβριανά! Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού στην Γαστούνη για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά!

Σκηνές πρωτοφανούς έντασης μέσα στο Α.Τ. Πηνειού – Επίθεση σε αστυνομικούς, ζημιές σε γραφεία και πόρτες – Ενισχυμένες δυνάμεις στην περιο...
Σκηνές πρωτοφανούς έντασης μέσα στο Α.Τ. Πηνειού – Επίθεση σε αστυνομικούς, ζημιές σε γραφεία και πόρτες – Ενισχυμένες δυνάμεις στην περιοχή και παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος...
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, στη Γαστούνη, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ρομά εισέβαλε στο κτίριο με στόχο να απελευθερώσουν άλλον Ρομά ο οποίος είχε προσαχθεί για έλεγχο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα άτομα φέρονται να εισήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα και να προκάλεσαν φθορές σε πόρτες και γραφεία, ενώ ακολούθησε ένταση με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Τμήμα.
Ξεπεράστηκε κάθε όριο...
Το περιστατικό κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εισβολή, καθώς και η συμμετοχή των εμπλεκομένων στο επεισόδιο.
Το περιστατικό κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εισβολή, καθώς και η συμμετοχή των εμπλεκομένων στο επεισόδιο.
Το γεγονός ότι ένα τέτοιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε μέσα σε Αστυνομικό Τμήμα, παρουσία ενστόλων(!), είναι αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη αίσθηση και δημιουργεί πλέον σοβαρά ερωτήματα για το πού μπορεί να φτάσει η κατάσταση.
Μετά τα γεγονότα της Κυριακής 16/8/2026, η αστυνομική παρουσία στην περιοχή ενισχύθηκε. Από νωρίς το πρωί της Φευτερας 17/8/2026 αναπτύχθηκαν επιπλέον δυνάμεις στη Γαστούνη, ενώ στην Ηλεία βρέθηκε και ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος.
Ο Γενικός Επιθεωρητής ενημερώθηκε για τα όσα φέρεται να συνέβησαν και βρίσκεται σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση και να αξιολογηθούν τα επόμενα βήματα.
Η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάγκη για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση στην ευρύτερη περιοχή της Γαστούνης βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο, μετά το σοβαρό περιστατικό που φέρεται να εκτυλίχθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.
Οι αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια ομάδα εξαγριωμένων ΡΟΜΑ, σε ένα συμβάν που είχε ως αφορμή την προσαγωγή ενός ατόμου για αστυνομικό έλεγχο.
Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει το περιστατικό ακόμη πιο ανησυχητικό, καθώς η ένταση δεν σημειώθηκε στον δρόμο, αλλά μεταφέρθηκε μέσα στην ίδια την αστυνομική υπηρεσία. – Ένα όριο που έως τώρα έμοιαζε αδιανόητο να παραβιαστεί, φαίνεται πως παραβιάστηκε.
Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει το περιστατικό ακόμη πιο ανησυχητικό, καθώς η ένταση δεν σημειώθηκε στον δρόμο, αλλά μεταφέρθηκε μέσα στην ίδια την αστυνομική υπηρεσία. – Ένα όριο που έως τώρα έμοιαζε αδιανόητο να παραβιαστεί, φαίνεται πως παραβιάστηκε.
Ενίσχυση των δυνάμεων
Μετά τα γεγονότα της Κυριακής 16/8/2026, η αστυνομική παρουσία στην περιοχή ενισχύθηκε. Από νωρίς το πρωί της Φευτερας 17/8/2026 αναπτύχθηκαν επιπλέον δυνάμεις στη Γαστούνη, ενώ στην Ηλεία βρέθηκε και ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος.
Ο Γενικός Επιθεωρητής ενημερώθηκε για τα όσα φέρεται να συνέβησαν και βρίσκεται σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση και να αξιολογηθούν τα επόμενα βήματα.
Η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάγκη για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση στην ευρύτερη περιοχή της Γαστούνης βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο, μετά το σοβαρό περιστατικό που φέρεται να εκτυλίχθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.
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