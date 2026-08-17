Στρατηγική ομολογία από τον Ερντογάν που αλλάζει τα πάντα! «Η ένταξη στην Ε.Ε. δεν είναι πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία»

Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα» για την Άγκυρα, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντ...

Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα» για την Άγκυρα, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι από αυτή την εξέλιξη, «χαμένη θα είναι η Ευρώπη».Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Al Muqabala» του Al Jazeera Arabic, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα, από τις σχέσεις με την ΕΕ και τα F-35, μέχρι τη νέα αμυντική συμφωνία της Μέκκας, την Αίγυπτο, τα Στενά του Ορμούζ, τη Συρία και τη Γάζα.Σύμφωνα με το τουρκικό NTV, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εμφανίζεται πρόθυμη να δεχθεί την Τουρκία ως πλήρες μέλος.Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα της Άγκυρας. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη, δεν δείχνει πραγματική διάθεση να εντάξει την Τουρκία στην Ένωση και σύμφωνα με τον ίδιο, εάν αυτή η πορεία δεν προχωρήσει, «η χαμένη θα είναι η Ευρώπη».Σε αναφορά του στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, είπε ότι «πήρα υπόσχεση από τον Τραμπ για τα F-35. Περιμένω να τηρηθεί».Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην Κοινή Συμφωνία Άμυνας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν στη Μέκκα, που προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.Υποστήριξε ότι η συμφωνία αυτή «έστειλε σημαντικό μήνυμα στον κόσμο».Ο Ερντογάν άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του νέου αμυντικού σχήματος, αναφέροντας ότι στο μέλλον, θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Αίγυπτος.Για τα Στενά του Ορμούζ, ο Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι βασική προτεραιότητα της Τουρκίας, είναι η επαναλειτουργία τους.Όπως είπε, το να παραμείνουν κλειστά τα στενά δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα καμίας πλευράς.Παράλληλα, εξήρε τον ρόλο του Κατάρ στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή.