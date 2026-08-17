Άγριο επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Ρομά ξυλοκόπησαν 60χρονο που τους έκανε παρατήρηση για τη μουσική και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

Ένα άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (16/08) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν πέντε Ρομά επιτέθηκαν σε 60χρονο που...



Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Φοίνικα, όταν οι πέντε άνδρες, ηλικίας 27 έως 42 ετών, επιτέθηκαν αρχικά σε 60χρονο Ιρανός, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη διατάραξη που προκαλούσαν, καθώς είχαν τη μουσική στο τέρμα στα ηχεία.



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ. Μόλις τους αντίκρισαν τα άτομα, άρχισαν να τους βρίζουν και να τους απειλούν, ενώ δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις τους. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και επιχείρησαν να διαφύγουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.



Την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να ακινητοποιήσουν τους δράστες, ένας 40χρονος εκ των συλληφθέντων βοήθησε ένα ακόμη άτομο να διαφύγει από το σημείο, αποφεύγοντας τη σύλληψη. Στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 κυνηγετικά φυσίγγια, ένα ηχείο, ένας ενισχυτής και ένας μείκτης.



Οι πέντε συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.

Ένα άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (16/08) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν πέντε Ρομά επιτέθηκαν σε 60χρονο που τους έκανε παρατήρηση για την ένταση της μουσικής, καθώς και στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.