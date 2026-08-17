Πνινάτ Γιανάι: Έφτασε στην Αθήνα η νέα πρέσβης του Ισραήλ – «Η Ελλάδα είναι βασικός εταίρος μας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Στην Αθήνα έφτασε τη Δευτέρα (17.08.2026) η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της, ...



«Βασικός εταίρος του Ισραήλ η Ελλάδα»



Η Πνινάτ Γιανάι διορίστηκε στη θέση από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, με την ισραηλινή πλευρά να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα.



Στο επίκεντρο βρίσκονται η άμυνα και η ασφάλεια, η ενέργεια, ο τουρισμός, οι επενδύσεις και η καινοτομία, καθώς και η πολιτιστική και ακαδημαϊκή συνεργασία.



«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που αναλαμβάνω τα καθήκοντά μου στην Ελλάδα, μια χώρα με την οποία το Ισραήλ μοιράζεται μια βαθιά φιλία», δήλωσε η νέα πρέσβης, σημειώνοντας ότι τρέφει «τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και τον ελληνικό λαό».



Η ίδια χαρακτήρισε την Ελλάδα «βασικό εταίρο του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο» και υπογράμμισε ότι στόχος της είναι να συνεργαστεί στενά με την ελληνική πλευρά για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη δημόσια διπλωματία, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί να απευθυνθεί άμεσα στην ελληνική κοινωνία και να αναδείξει τους ανθρώπινους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.



«Ως δικηγόρος που πάντοτε υπερασπιζόταν την αλήθεια, σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η Πνινάτ Γιανάι διαδέχεται τον Νόαμ Κατς, ολοκληρώνοντας την περίοδο της θητείας του στην Αθήνα και αναλαμβάνοντας τη σκυτάλη των διπλωματικών επαφών σε μια συγκυρία κατά την οποία οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο στρατηγικό βάρος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην Αθήνα έφτασε τη Δευτέρα (17.08.2026) η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της, διαδεχόμενη τον Νόαμ Κατς. Η νέα επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής διαθέτει μακρά εμπειρία στους τομείς του δικαίου, των διεθνών σχέσεων, των επιχειρήσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας.Η πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, αναλαμβάνει τη θέση σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Ιερουσαλήμ επιδιώκουν την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής τους συνεργασίας, με αιχμή την άμυνα, την ενέργεια, τις επενδύσεις και την καινοτομία. Στις πρώτες δηλώσεις της μετά την άφιξή της, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της Ελλάδας για το Ισραήλ και στην πρόθεσή της να ενισχύσει όχι μόνο τις διακρατικές σχέσεις αλλά και τους δεσμούς μεταξύ των δύο κοινωνιών.Η Πνινάτ Γιανάι είναι πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Bar-Ilan και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο και Διεθνές Δίκαιο μέσω προγράμματος του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ σε συνεργασία με το Northwestern University του Σικάγο.Ως δικηγόρος έχει ειδικευθεί σε σύνθετες υποθέσεις ποινικού δικαίου και ιδιαίτερα οικονομικού εγκλήματος, καθώς και σε δικαστικές διαμάχες υψηλού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, ίδρυσε στη δικηγορική εταιρεία της τμήμα δωρεάν νομικής συνδρομής για ανθρώπους με περιορισμένη πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες και γυναίκες που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.Σημαντικό μέρος της επαγγελματικής διαδρομής της συνδέεται, πάντως, με τους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της ενέργειας. Από το 2012 έως το 2020 εκπροσώπησε μεγάλες ισραηλινές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία, στην κυβερνοασφάλεια, στην εσωτερική ασφάλεια και στην ενέργεια, με ιδιαίτερη παρουσία στην Αφρική.Στο πλαίσιο αυτό ανέπτυξε επαφές με προέδρους, υπουργούς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, συμμετέχοντας στην προώθηση ισραηλινών οικονομικών, τεχνολογικών και αμυντικών συμφερόντων.Στη συνέχεια ίδρυσε εταιρεία στρατηγικών συμβούλων, παρέχοντας υπηρεσίες σε μεγάλες επιχειρήσεις σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων, επιχειρηματικής ανάπτυξης, κυβερνητικών σχέσεων, στρατηγικής επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων υψηλού επιπέδου.Ισχυρή παρουσία στον δημόσιο διάλογοΗ νέα πρέσβης διαθέτει παράλληλα έντονη παρουσία στη δημόσια ζωή του Ισραήλ. Εμφανίζεται ως πολιτική, αμυντική και νομική αναλύτρια σε ισραηλινά τηλεοπτικά μέσα, ενώ έχει δημιουργήσει και παρουσιάζει την εκπομπή «The Main Issue with Adv. Pninat Yanay».Παράλληλα, αρθρογραφεί και παρουσιάζει podcast στην εφημερίδα Maariv, με αντικείμενο πολιτικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα.Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 ίδρυσε την ψηφιακή πλατφόρμα LOVE ISRAEL, η οποία επικεντρώνεται στην ενημέρωση και τη δημόσια διπλωματία, απευθυνόμενη μεταξύ άλλων σε διεθνείς αξιωματούχους, διπλωμάτες και δημοσιογράφους.Στο βιογραφικό της περιλαμβάνεται και φιλανθρωπική δραστηριότητα. Μεταξύ άλλων, ίδρυσε τη μη κυβερνητική οργάνωση «Children of Israel for the Children of Africa», η οποία έχει χρηματοδοτήσει την κατασκευή κατοικιών για ορφανοτροφεία στη Δυτική Αφρική, ενώ έχει αναπτύξει και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά στην αφρικανική ήπειρο.