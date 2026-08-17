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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Έτσι τιμώρησε ο Ναπολέων Ζέρβας τους τουρκόσπορους αλβανοτσάμηδες - συνεργάτες των ναζί και καθάρισε τον τόπο! ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Αυγούστου 17, 2026

Επ ευκαιρίας της μάχης της Μενίνας που τελείωσε Νικηφόρα σαν σήμερα το 1944... Παραθέτουμε παρακάτω ένα βίντεο για την συντριπτικ...


Επ ευκαιρίας της μάχης της Μενίνας που τελείωσε Νικηφόρα σαν σήμερα το 1944...






Παραθέτουμε παρακάτω ένα βίντεο για την συντριπτική ήττα των Γερμανοναζί και των Τσάμηδων συνεργατών τους από τα παλληκάρια του Ναπολέοντα Ζέρβα!Έτσι καθάρισε τον τόπο από τους προδότες και δοσίλογους Τσάμηδες ο ήρωας Ναπολέων Ζέρβας. Οι νέοι αξίζει να δουν το βίντεο για να μάθουν καλύτερα το θέμα των Τσάμηδων. [aftonomi.gr]





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