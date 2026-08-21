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Τεκνολότζια.. Λάρισα: Καταρρίφθηκε drone πάνω από τις φυλακές – Μετέφερε 12 κινητά και 20 SIM

Αυγούστου 21, 2026

  Απόπειρα μεταφοράς απαγορευμένων αντικειμένων στις Φυλακές Λάρισα με τη χρήση drone αποτράπηκε το απόγευμα της Πέμπτης (20/8), όταν το μη ...

 



Απόπειρα μεταφοράς απαγορευμένων αντικειμένων στις Φυλακές Λάρισα με τη χρήση drone αποτράπηκε το απόγευμα της Πέμπτης (20/8), όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Το drone έγινε αντιληπτό από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ενεργοποίησαν το ειδικό σύστημα anti-drone και κατάφεραν να το καταρρίψουν πριν το φορτίο του φτάσει στο εσωτερικό των φυλακών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, onlarissa.gr, το δέμα που μετέφερε περιείχε 12 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις συσκευές mobile internet και 20 κάρτες SIM, αντικείμενα τα οποία κατασχέθηκαν.


Η κινητοποίηση των εξωτερικών φρουρών απέτρεψε την παράδοση του δέματος, ενώ πλέον οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να ερευνήσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την αποστολή και για ποιους κρατούμενους προορίζονταν τα κινητά και ο υπόλοιπος εξοπλισμός.

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